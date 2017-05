Il 12 maggio per Astradoc a Napoli il film LA NATURA DELLE COSE

09/05/2017, 10:24

Si avvia a conclusione, con un gran successo di pubblico, l'ottava edizione dirassegna sul Cinema Documentario organizzata da Arci Movie, Parallelo 41, Università Federico II e Coinor presso lo storico Cinema Astra nel pieno centro storico di Napoli.Questa settimana,, arriva il filmdi Laura Viezzoli che sarà presentato, in anteprima a Napoli, da uno dei produttori, Lorenzo Cioffi di Ladoc, prima dell'ultimo appuntamento in programma venerdì 19 Maggio con The Rolling Stones Olé Olé Olé di Paul Drugdale, a cui seguirà, nella stessa serata, una festa finale di AstraDoc presso il Riot Studio a Palazzo Marigliano.“La natura delle cose” è un'immersione emotiva e filosofica in quel prezioso periodo di vita che è il fine vita, attraverso un anno di incontri e dialoghi tra l'autrice e il protagonista, malato terminale di Sla. Un road-movie sull'amore, il dolore e il bisogno di libertà.Il film è stato presentato lo scorso anno al 69° Festival Internazionale del Film di Locarno per poi girare in tanti festival ed eventi internazionali, raccogliendo consensi e premi, tra cui il Premio “Corso Salani” al recente Trieste Film Festival e due premi al Visioni Fuoriraccordo di Roma.“Ho incontrato Angelo Santagostino - dice la regista Viezzoli - per la prima volta nel Luglio 2013 quando era già gravemente malato di Sla. Un corpo completamente immobile, se non per gli occhi, così intelligenti, vivaci e desiderosi di comunicare. Lettera dopo lettera, il suo pensiero prendeva corpo grazie a un puntatore oculare in grado di interpretare il movimento dei suoi occhi sulla tastiera del pc. Una vita estrema aggrappata a 21 micro possibilità, le 21 lettere dell’alfabeto”.La Sla si tocca e si vede in tutta la sua crudeltà in pochi ma scultorei momenti di vita quotidiana, per dimenticarla di volta in volta nel dialogo che diventa un altrove, la dimensione dell’incontro e dell’esplorazione. Nel confronto dialettico Angelo non è un malato di cui avere pietà ma un’astronauta in missione che esplora i limiti dell’umano, interrogandosi ed interrogando lo spettatore con la passione di chi ama la vita ma sa di doverla lasciare a breve.L’immobilità del corpo è solo un punto di partenza per esplorare la vivace mobilità della mente, ed è su questo ipnotico contrasto che si muove visivamente l’intero film. Un viaggio tra le luci e le ombre dell’animo umano per prendere coscienza dei propri limiti e ribadire il valore sacro dell’ascolto e del libero arbitrio.L'orario d'inizio di AstraDoc è fissato alle 20.30.