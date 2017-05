FUTURE FILM FESTIVAL 19 - BANDITS ON MARS (ITALIA) 2015 di John Snellinberg

09/05/2017, 08:51

In un futuro lontano, su un pianeta Marte del tutto simile al, un cowboy spaziale rientra a casa sulla sua astronave e, nel cortile del suo ranch, trova il corpo senza vita della moglie.Disperato, vede all’allontanarsi nello spazio un’astronave, quella del terribile Captain Gun, un malvagio cyber-cowboy. Il protagonista si lancerà al suo inseguimento per recuperare il cuore della propria amata.Il brevissimo cortometraggiorappresenta un riuscito connubio fra western e fantascienza, realizzato da, ovvero un collettivo pratese già autore di lungometraggi quali, che ha nel ritmo incalzante e nell’atmosfera ironica la sua carta vincente.Il film funge anche da videoclip ufficiale di un brano dei, rock band alternative milanese che per il proprio sound si ispira proprio al cinema, in particolare ai cosiddetti, film italiani di genere poliziesco tipici degli anni ‘70.Il richiamo al passato è dato anche dagli effetti speciali: astronavi “casalinghe” e interni di quella che sembra in tutto e per tutto carta stagnola danno alla fantascienza del film quel gusto artefatto che non lo inficia, anzi dà un’ulteriore dimensione a quell’ironia di cui tutto il film sembra permeato.