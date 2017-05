DULCE RUTINA - Le vecchie abitudini sono dure a morire

Una scena di "Dulce Rutina"



14/05/2017, 08:39

Due anziane signore al tavolino di un bar: una veste di colori sgargianti, ha orecchini fatti con le capsule del caffè (Carme Capdet), l’altra ha un abbigliamento più classico, camicetta, un filo di perle (Margarita Calatayud).Sembra che non abbiano niente in comune, invece sono amiche da anni. Eppure il loro rapporto oscilla tra confidenze e recriminazioni per una vita trascorsa in inconscia competizione.Giada Ceotto rende una scena di vita quotidiana il palcoscenico surreale per delineare il rapporto tra le due protagonista e sorridere delle loro “dolce rutina”.