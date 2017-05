Saluto in sala e dibattito di Daniele Vicari a Roma per "Sole Cuore Amore"

09/05/2017, 09:14

Oggi,(via delle Quattro Fontane 23 - Roma) per un saluto al pubblico e alle ore 21.00 al Cinema Aquila (via l’Aquila,66 – Roma), per un dibattito sul film Diaz.è prodotto da Fandango con RaiCinema e distribuito da Koch Media ed è nelle sale dal 4 maggio. “Parlare di quotidianità è importante perché è la vita di tutti noi, fatta di amore e lavoro”, spiega Daniele Vicari. “Ho voluto raccontare la storia di una donna che affronta la fatica con la grazia di chi non mostra il sudore. Nel film parlo di persone perché quelli che nel film sono i miei personaggi nella vita reale sono le persone, appunto, a me più care: mia madre, mia moglie, mia sorella, mia figlia, i miei amici e amiche della vita... è di loro che ho parlato a lungo con le attrici e con gli attori. In questo senso Sole cuore amore è un film molto intimo, mi riguarda profondamente”.Eli (Isabella Ragonese) ha quattro figli, un marito disoccupato (Francesco Montanari), un lavoro difficile da raggiungere e un datore di lavoro, Nicola (Francesco Acquaroli), che richiede una dedizione totale “io ho bisogno una persona che mi fa sette giorni...sette”. Vale (Eva Grieco) invece è sola, è una danzatrice e performer e trae sostentamento dal lavoro nelle discoteche. Legate da un affetto profondo, da una vera e propria sorellanza, le due donne sono mondi solo apparentemente diversi. In realtà sono due facce della stessa medaglia. In realtà sono due facce della stessa medaglia, ma la solidarietà reciproca non sempre basta a lenire le difficoltà materiali della loro vita.