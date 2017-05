Angélique Cavallari incide "Collection A"

Angélique Cavallari



Chenon fosse solo un'attrice ma un'artista a 360 gradi l'avevamo già capito, però in questo 2017 pare abbia intenzione di stupirci davvero con effetti speciali. Quelli della musica e della poesia.Dopo aver pubblicato la raccolta poetica “”, l'eclettica artista italo-francese (nata a Torino), ha deciso di realizzare un sequel associando però i versi a dei tappeti sonori, principalmente di stampo elettronico. Un progetto sperimentale, che lei ha deciso di chiamare “”.” - spiega Angélique - “”.Angelique si cimenta non solo con la voce, ma anche con tastiere, sintetizzatori e biblioteche di suoni raccolti nel corso degli anni.Al progetto collabora anche Alexis Bret (compositore e arrangiatore) e probabilmente verranno coinvolti altri artisti.Sono previste, nei prossimi mesi (date da definirsi), sia delle performance live che la registrazione di un intero album.Nel frattempo Angelique continua ad essere impegnata sul fronte cinematografico come attrice e presto uscirà nelle sale anche “”, film di Claudio Sestieri che la vede assoluta protagonista in ruolo particolarmente intenso ed emozionante.