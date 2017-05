ALESSANDRO STEVANON - "Omar Codazzi è una figura mitica per la musica da ballo"

Alessandro Stevanon



27/05/2017, 09:00

Simone Pinchiorri



: Raccontare il mondo del liscio era un’idea che avevo nel cassetto già da qualche anno. L’incontro con Daniele Ietri (produttore) e Eleonora Mastropietro (co-sceneggiatore), che stavano indagando la realtà delle sagre paesane in Italia, è stata la scintilla che ci ha portato a lavorare insieme su questo progetto. Le esperienze personali, mie e di Daniele, cresciuti entrambi nelle provincie del Nord (n.d.r. Alessandro nato e cresciuto ad Aosta e Daniele nato a San Giorgio di Nogaro - UD), hanno semplificato e rafforzato l’idea che è alla base di questa produzione.: Da subito abbiamo sentito l’esigenza di trovare un rappresentante di questo mondo che incarnasse da una parte il ballo liscio della tradizione ma che avesse in qualche modo saputo innovare o attualizzare il genere. Allora ci siamo rivolta a Angelo Zibetti, patron dell’allora Radio Zeta, l’emittente locale più seguita nel Nord Italia interamente dedicata alla musica da ballo. Grazie alla sua collaborazione, tanto importante da diventare co-protagonista del film, siamo riusciti a contattare Omar. Già dal primo incontro, le sue qualità canore e l’impressionante calore e umanità che dimostrava con il suo pubblico ci hanno immediatamente convinti che sarebbe stato lui il nostro protagonista.: Omar è una figura mitica per la musica da ballo, un genere ignorato dei media e considerato un settore marginale, spesso giudicato come ridicolo o grottesco. Al contrario di questa immagine invece, le orchestre da ballo sono presenti in tutte le regioni del Nord Italia e costituiscono un fenomeno di costume e un settore economico che interessa oltre un milione di spettatori l’anno. Le sagre d’estate e le balere di inverno sono il cuore di questo mondo, luoghi nei quali quasi ogni sera si raccoglie l’Italia minore, la provincia italiana, cresciuta negli anni del boom e oggi invecchiata.Omar è il re di questo mondo, dove i palchi sono i palchetti delle sagre o delle sale da ballo, il pubblico è composto per lo più da anziani, i dischi sono autoprodotti e le canzoni raccontano con uno stile melodico e tradizionale un mondo ormai scomparso fatto di campanili, mamme e amori tormentati, oggi forse alle sue battute finali.: Omar è il “mezzo” attraverso il quale il racconto attraversa e presenta persone e luoghi. Luoghi che, anche se mai frequentati, sono impressi nell’immaginario collettivo. Uno spaccato della vita che si svolge, a suon di musica e a passo di danza, nelle tante sale da ballo, grandi o piccole, ma anche nelle numerose feste di piazza, presenti nelle città e nelle periferie del nord Italia. Un mondo marginale, dimenticato dei media e ignorato dall’industria discografica, apparentemente legato ad un tempo passato ma ancora vivo e anzi, in continua metamorfosi ed evoluzione, con le sue regole e i suoi codici. Un complesso e multiforme mondo costellato da una coralità eterogenea di storie, che si fondono e che sono parte delle identità dei territori dai quali provengono. Il film testimonia questo continuo scambio tra luoghi e storie. L’obiettivo è far emergere qualcosa di più sorprendente e articolato della sola osservazione o della sola messa in scena: una drammaturgia semplice ma in grado di raccontare la realtà con un occhio a metà tra il documentario e la finzione.: Attualmente sto lavorando a due progetti. Il primo è una produzione per RSI Radiotelevisione svizzera per un documentario dal titolo “La primavera tarda ad arrivare” incentrato sulla difficile situazione post-terremoto nella zona dei Monti Sibillini nelle Marche. Un viaggio visivo che diventa un lungo elenco di case, stalle e alberghi da demolire e frazioni sepolte sotto un metro e oltre di neve e ghiaccio che rischia di congelare anche le speranze di chi qui vorrebbe ricostruire un futuro. Il racconto seguirà le storie in parallelo, intime e coraggiose, di chi è rimasto e di chi è stato “deportato” al mare. Voci che tentano di guardare a un domani che pare un lontano miraggio.Il secondo è un cortometraggio di finzione, prodotto da Redibis, che racconta l’amicizia sui generis tra un ragazzo e un immigrato senegalese anziano sullo sfondo delle cronache degli sbarchi e dell’accoglienza dei migranti in una cittadina del Nord Italia.