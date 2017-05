La ricaduta economica delle attività di Apulia Film Commission sul territorio pugliese

08/05/2017, 12:49

La, nell’anno in cui si registrano i suoi primi 10 anni di attività, ha realizzato uno studio accurato sulle ricadute economiche e sociali che il settore audiovisivo ha avuto sul territorio pugliese, ricerche curate dall’Agenzia ACUME. A fronte di una spesa complessiva di 11 milioni di euro erogati per il finanziamento di 269 produzioni realizzati su tutto il territorio regionale (oltre 180 comuni), la ricaduta economica è stata di oltre 46 milioni di euro. Un impatto economico che sommato all’indotto generato sui territori, si assetta su oltre 90 milioni di euro.Lo studio, quindi, mostra i significativi risultati raggiunti dall’negli ultimi anni: effetti importanti per le tante location utilizzate, per le numerose produzioni attratte in Puglia, per l’impatto economico sul territorio, diffuso e distribuito in tutte le sei province, e per il contributo all’immagine della Puglia nel mondo.I dati dello studio della ricerca sono stati al centro di un incontro stampa, che si è svolto al Circolo Barium di Bari all’interno delle iniziative dell’ottava edizione del Bif&st, al quale hanno partecipato Maurizio Sciarra e Antonio Parente, rispettivamente presidente e direttore di Apulia Film Commission, e Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia. A illustrare nello specifico i dati della ricerca sono intervenute Flavia Barca e Liliana Grasso, rappresentati dell’Agenzia ACUME.Assente all’incontro per impegni istituzionali, l’assessore all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia,, ha commentato gli importanti risultati della ricerca. “Il presidente di AFCha proseguito ricordando: “.”Il direttore, invece, sottolinea: “.”L’, tra il 2007 e il 2015, ha contribuito con la propria dotazione finanziaria alla realizzazione di 269 produzioni e ha fornito il solo supporto logistico a 96 progetti, con una spesa complessivamente erogata alle produzioni di circa 11 milioni di euro. I comuni ospiti sono stati più di 180 a indicare l’estensione del territorio investito dalle attività dell’AFC.Nello stesso periodo, i lungometraggi hanno assorbito il 63% dei contributi totali ottenendo in media 82mila euro ciascuno; le serie TV hanno ottenuto più di 2 milioni di euro e in media 145mila euro; mentre meno dell’1% del budget è stato corrisposto a videoclip, videogame e produzioni fuori formato.A fronte degli 11 milioni investiti, le produzioni attratte hanno speso in Puglia, tra il 2007 e il 2015, più di 46 milioni di euro. L’impatto diretto generato dalle produzioni finanziate da AFC sul territorio ha, quindi, un rapporto tra contributo e spesa sul territorio complessivamente pari a 5. A questo impatto però va aggiunto quello indotto, moltiplicativo, generalmente stimato in 1:2. Questo ci permette di affermare che il budget speso in Puglia ha dato origine a un processo moltiplicativo per l’economia territoriale generando un impatto pari a oltre 90 milioni di euro.Negli anni di operatività di AFC, le produzioni hanno girato in Puglia per un totale complessivo di3.720 giorni, una media di 17 giorni e un massimo di 147. La relazione tra numero di giorni di lavorazione in Puglia e budget speso sul territorio è forte e positiva.In generale, al crescere anche di un solo giorno di lavorazione il budget speso cresce di più di10mila euro. Lo studio mostra nel dettaglio le caratteristiche e i risultati di una strategia, i cui assi portanti sono una visione integrata della filiera -e una continuità e un impegno pubblico in grado di costruire una visione di medio- lungo periodo stabile, trasparente e valutabile.