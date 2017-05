EFA 2017 - L’EFA Young Audience Award va a "Goodbye Berlin" di Fatih Akin

Una scena di "Goodbye Berlin" di Fatih Akin



Si è tenuto ieri, domenica 7 maggio in tutta Europa, il: una giornata dedicata al cinema per i giovani durante la quale una giuria selezionata dai paesi partecipanti e composta da ragazzi dai 12 ai 14 anni si è riunita al cinema per vedere 3 film nominati al prestigioso premio EFA Young Audience Award (GOODBYE BERLIN, MA VIE DE COURGETTE e THE GIRL DOWN LOCH ÄNZI) e per discuterne insieme, votare e decretare così il vincitore.L'evento, organizzato dall'in contemporanea in 36 città di 31 paesi, ha visto la partecipazione quasi 2000 ragazzi di tutta Europa, che hanno premiato alla fine della giornata il film "" di Fatih Akin.I risultati sono stati comunicati in diretta con una video conferenza da Erfurt (Germania) dove l'attrice tedesca Gesa Dreckmann ha condotto la cerimonia. L’evento è stato trasmesso in live stream e resterà disponibile online. La direttrice dell’EFA Marion Döring ha consegnato il premio allo sceneggiatore Lars Hubrich, al produttore Marco Mehlitz, e ai due interpreti principali Tristan Göbel e Anand Batbileg.Quest'anno Roma è entrata a far parte del circuito EFA, insieme a Torino e a Firenze, grazie ad Alice nella città che ha selezionato la giovane giuria e che ha curato i contenuti della giornata in accordo con la Fondazione Cinema per Roma, in collaborazione con Rai Movie, media partner dell’evento e con il patrocinio della Presidenza dell’Assemblea Capitolina.La giornata rientra nel programma di formazione che Alice nella Città e Cityfest – il contenitore di eventi organizzato dalla Fondazione Cinema per Roma presieduta da Piera Detassis – portano avanti nel corso dell’anno.Durante la giornata è intervenuta l’attrice, impegnata in una campagna di sensibilizzazione sui temi dei diritti civili dei bambini promossa da un gruppo di Artisti e Cittadini italiani. Nel suo discorso di presentazione del nuovo video di #EVERYCHILDISMYCHILD ha ricordato ai ragazzi l’importanza di “creare un’onda positiva e sempre più grande per dire basta alla guerra”.Il critico cinematograficoha poi seguito i ragazzi nell’arco della giornata, discutendo con loro dei tre film selezionati." – ha commentatodella Indigo Film, casa di produzione de “Il ragazzo invisibile” di Gabriele Salvatores, vincitore del premio EFA YOUNG AUDIENCE AWARD lo scorso anno –"".