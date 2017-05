Finite le riprese del film “La Ragazza nella Nebbia”

08/05/2017, 12:22

Sono terminate le riprese del film “” il film tratto dal romanzo di Donato Carrisi che firma sia la regia che la sceneggiatura.Donato Carrisi è l'autore italiano di thriller più venduto al mondo, pubblicato in 24 paesi. In Italia ha venduto oltre 1 milione di copie, il suo primo romanzo, “Il Suggeritore”, è rimasto in classifica per oltre 30 settimane, vincendo numerosi premi tra cui il premio Bancarella.“La Ragazza nella Nebbia” è prodotto da Maurizio Totti e Alessandro Usai per Colorado Film in collaborazione con Medusa, che ne sarà anche distributore.Il cast è composto da Toni Servillo, Alessio Boni, Lorenzo Richelmy , Galatea Ranzi, Michela Cescon, Lucrezia Guidone, Daniela Piazza, Ekaterina Buscemi, Thierry Toscan, Jacopo Olmo Antinori, Marina Occhionero, Sabrina Martina, con Antonio Gerardi e con Greta Scacchi e con Jean Reno.“Abbiamo dato vita alla nostra collaborazione con Donato Carrisi – raccontano i produttori di Colorado Film, Maurizio Totti e Alessandro Usai – proprio a Cannes, durante il Festival. Abbiamo voluto puntare sul thriller, su una storia piena di colpi di scena e mistero. Un romanzo – continuano Totti e Usai – che è già stato divorato da centinaia di migliaia lettori. In fondo il nostro lavoro è portare le emozioni al cinema. Questa volta – concludono – investiremo sulla paura”.Le riprese si sono svolte per sette settimane tra Carezza e Nova Levante, Caldaro, Merano, Magrè, Sarentino e Bolzano, gran parte della Val D’ega. La pellicola è in collaborazione con la IDM Film Commission Sudtirol - Alto Adige, sui set hanno lavorato circa 60 persone, oltre ad attori e generici ed il budget è di 4,5 milioni di euro.