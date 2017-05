BOX OFFICE - I "Guardiani della Galassia" sempre primi

08/05/2017, 12:15

Antonio Capellupo



Il mese di maggio inizia nel segno della fantascienza.Nella settimana che va dall'1 al 7 il film più visto è stato "" di James Gunn, che ha totalizzato € 2.154.732 grazie a 305.688 fan dei cinecomics.Seconda posizione per "" di Hugo Gélin, che ha totalizzato € 1.564.554 con 236.516 presenze.Chiude il podio il film d'animazione "" di Tom McGrath, che aggiunge altri € 1.449.074 al suo totale grazie a 221.944 spettatori.Bene anche "" di Gianni Amelio, che si posiziona sesto con € 708.887 di incasso e 112.636 accessi in sala.Ultimo in Top10 la commedia di Francesco Amato "", con € 150.597 e 23.416 presenze in sala.Questa la Top10 completa secondo fonti Cinetel:1 GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 2 - € 2.154.732 - 305.6882 FAMIGLIA ALL'IMPROVVISO - € 1.564.554 - 236.5163 BABY BOSS - € 1.449.074 - 221.9444 THE CIRCLE - € 911.125 - 138.4105 FAST & FURIOUS 8 - € 792.292 - 110.4986 LA TENEREZZA - € 708.887 - 112.6367 GOLD - LA GRANDE TRUFFA - € 490.582 - 70.1058 CODICE UNLOCKED - € 382.617 - 55.5279 INSOSPETTABILI SOSPETTI - € 283.701 - 40.66110 LASCIATI ANDARE - € 150.597 - 23.416