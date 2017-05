VALDARNO CINEMA FEDIC 35 - I vincitori

08/05/2017, 08:26

Simone Pinchiorri



HOTEL SPLENDID di Mauro BucciMotivazione: Per la forza con cui abbatte i luoghi comuni e i pregiudizi rendendoci partecipi, senza retorica ne pietismo, di tragiche storie di vita di cui tutti siamo corresponsabili.VIDA EN MARTE di José Manuel CarrascoMotivazione: Per la capacità di mettere in scena in pochi minuti una riflessione sul passato dei due protagonisti con piglio ironico e nostalgico allo stesso tempo.HOTEL SPLENDID di Mauro BucciMotivazione: Per come racconta l’urgenza di chi fugge dall’inferno e l’urgenza di chi sceglie di dare un aiuto concreto.GIUSI MERLI nel film A CASA MIAMotivazione: Per un interpretazione in cui ogni sguardo racconta, più di mille parole l’intera parabola di un’esistenza.ASIER HERNANDEZ nel film CIRILOMotivazione: Per la potenza espressiva di un’ interpretazione che trasmette la disperazione e la rabbia di un uomo che non ha più nulla da perdere.GIGLIO FIORENTINO D’ARGENTO PER LA FOTOGRAFIAMOBY DICK di Nicola SorcinelliMotivazione: Per aver creato una avvolgente atmosfera notturna che ci immerge nei viaggi paralleli delle due protagoniste.CONFINO di Nico BonomoloMotivazione: Che con tratto essenziale e poetico realizza un omaggio alla settima arte raccontando una pagina buia di storia italiana.OFFLINE di Emanuela MascheriniMotivazione: Per come racconta solitudine e incomunicabilità ai tempi dei social network.UOMO IN MARE di Emanuele PalamaraMotivazione: Per aver raccontato la storia necessaria di un testimone di giustizia mettendo in luce le devastanti conseguenza di un atto così coraggioso.PER LA SECONDA VOLTA di Andrea MugnaiINNER ME di Antonio SpanòCONFINO di Nico BonomoloMotivazione: Per l’abilità con cui ha saputo districarsi nella fitta rete di temi storici ancora vivi e delicati, e per una messa in scena dai tratti folgoranti e dalle simmetrie magiche e malinconiche.