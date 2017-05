TUTTE LE ANIME DEL MIO CORPO - Conoscere una madre

08/05/2017, 00:36

Antonio Capellupo



E se un giorno dovessi scoprire che un genitore, nel corso di un'intera vita trascorsa insieme, avesse deciso di tenerti all'oscuro di una storia fatta di azione, intrighi politici e tanto rischio, riusciresti a pensare a quella persona nello stesso modo?In seguito alla morte della madre, nel rimettere a posto gli oggetti più cari, Lorena Fornasir scopre degli strani quaderni che raccolgono infiniti scritti dei tempi di guerra. La scoperta è di quelle capaci di sconvolgere chiunque: dietro all'immagine da tranquilla genitrice, dagli scritti emerge una Maria Antonietta Moro sconosciuta, una partigiana che tra il 1943 e il 1945 prese parte alle azioni di gruppi antifascisti jugoslavi con lo scopo di salvare numerose vite umane.Erika Rossi racconta la vicenda in "", un documentario che seguendo la vita di ogni giorno di Lorena, e stando dietro alle numerose chiacchierate e gli accesi confronti con l'amato marito, si interroga su quanto una scoperta simile possa riscrivere la geografia della propria vita.Ogni volta che il passato viene rievocato, attraverso sequenze in bianco e nero tratte dagli archivi degli home movies, riappare l'immagine della giovane Maria Antonietta, quasi fosse un fantasma tornato per aiutare a ricostruire quella storia tenuta nascosta in un cassetto per molto tempo.Un film che con la giusta dose di delicatezza e spirito di ricerca, rende omaggio ad una grande donna a suo modo protagonista, con la sua affascinante storia, di una pagina poco nota della nostra Storia.