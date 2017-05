"Ero Malerba" a Londra con CinemaItaliaUK

Il regista Toni Trupia



porta a Londra un potente documentario: "" di Toni Trupia, l’incredibile vera storia di Giuseppe Grassonelli e di come ha vendicato i familiari sterminati da una famiglia mafiosa alla quale avevano rifiutato di piegarsi. Il film ha ricevuto una menzione speciale ai Nastri d’Argento e vinto la terza edizione del Festival del Documentario a Milano. La proiezione si terrà domenica 14 maggio alle ore 18 presso il Genesis Cinema a Stepney Green.Tratto dal romanzo Malerba, scritto da Giuseppe Grassonelli assieme al giornalista Carmelo Sardo e edito da Mondadori, il documentario racconta la storia di una vendetta sanguinosa a cui è seguito un percorso di redenzione che ha portato un Grassonelli semi-analfabeta a conseguire in carcere una laurea in Lettere e Filosofia.Ospite della serata sarà Toni Trupia, regista di "", in conversazione con Felia Allum, docente di Storia e Politica Italiana presso l’Università di Bath.Dopo il dibattito,offrirà un rinfresco con i prodotti di Donna Fugassa.