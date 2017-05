07/05/2017, 10:20

Simone Pinchiorri



Il doppio appuntamento con gli episodi di "", andati in onda in prima serata su Rai3 venerd́ 5 maggio 2017, ha fatto registrare 1 milione 195 mila telespettatori (4.72% di share) per il primo episodio e 1 milione 366 mila (5.71% di share) per il secondo.