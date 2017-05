Note di produzione di "Cinema Grattacielo"

" ha, come a volte capita ai documentari, una storia produttiva complessa, segnata da scelte libere e indipendenti, che in qualche modo sono riflesso del suo percorso artistico.Le origini del progetto sono riconducibili al 2005 quando l’autore si trasferisce in uno degli appartamenti del grattacielo di Rimini e comincia a filmare quegli spazi e le persone che li abitano. Poi, con un gruppo di abitanti, l’idea di trasformare quelle prime riprese in una pratica costante, con l’obiettivo di fare un film che restituisca un’immagine del Grattacielo di Rimini lontana dagli stereotipi che nel tempo gli si erano attaccati addosso. Su questa spinta nasce l’associazione Condominium, primo soggetto produttivo del film, che organizza un crowdfunding sul sito Produzioni dal Basso, un happening teatrale e riesce a sensibilizzare alcuni enti locali e soggetti privati legati al territorio.Le riprese durano, in modo discontinuo, per circa 10 anni. Il materiale raccolto è molto, girato in tanti formati, a volte con un approccio immediato e “amatoriale”, altre volte frutto di una maggior pianificazione. Tante ore che narrano la storia del Grattacielo, il suo presente, le vite dei tanti che lo hanno abitato e lo abitano. In qualche modo già, in sé, un fondo audiovisivo di grande valore.Alla fine del 2015, Marco Bertozzi e il gruppo di promotori iniziali sono affiancati da Luca Ricciardi, nel ruolo di producer, che lavora per allargare la compagine produttiva del film, con l’ingresso della società Altreforme di Udine, guidata da Augusta Eniti, attenta alle forme più sperimentali e artistiche del cinema del reale, e dell’Archivio Audiovisivo del movimento operaio e democratico, storica Fondazione dedicata alla conservazione e alla promozione del documentario, che con il regista aveva già prodotto, anni prima, uno dei suoi lavori più noti, “Appunti Romani”.Grazie al lavoro di questi partner il progetto ha finalmente trovato le risorse necessarie per entrare in montaggio e concludere il suo percorso artistico. Fondamentali sono stati gli apporti di Rai Cinema, del Fondo Regionale per l’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia e della APT Servizi della Regione Emilia Romagna. E insostituibile l’entusiastica partecipazione di tanti professionali, che hanno accompagnato Cinema Grattacielo nel suo lungo viaggio.