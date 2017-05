Note di regia di "Cinema Grattacielo"

Anno 1959: mentre a Roma Federico Fellini gira La dolce vita, nella sua Rimini arriva a compimento la costruzione del Grattacielo. Entrambi simbolo di un’epoca, raccontano pienamente l’irruzione della Modernità: il cinema e l’architettura del periodo esprimono gli anni del boom economico italiano, ne incarnano i valori e le speranze. A quasi sessant’anni dalla sua costruzione, il Grattacielo di Rimini ha cambiato pelle e oggi ospita una umanità quanto mai eterogenea: musicisti e pittori, gelatai e liberi professionisti, commercianti cinesi e ambulanti africani, pescatori tunisini e studenti universitari.Abitandoci mi sono reso conto di quale ricchezza e di quali problematicità fosse custode. Il suo essere “in vista” non concerne solo l’altezza, forse mai digerita dai più, quanto i potenti immaginari che ne hanno segnano di volta in volta un’idea di rifiuto o esaltazione, condanna o curiosità, vergogna o visionaria leggerezza... Da ragazzino era un irraggiungibile albero della cuccagna. Il gioco più bello di una città luna-park, l’astronave di una vacanza che sembrava non finire mai. Lo guardavamo dal basso e aspettavamo di vederne crescerne altri: anni in cui si profetizzava un grattacielo per ogni città della costa e a Rimini, capitale europea della vacanza, si parlava addirittura di una «città di grattacieli». Lui svettava sulla metropoli balneare, con la sue pareti scintillanti, eppure tragicamente erette sulle ferite della guerra, laddove le bombe si erano più accanite. E proprio dalle profonde ferite della guerra aveva preso forma l’impresa impossibile, una sorta di American Dream di cui si fece «profeta» l’allora sindaco comunista Veniero Accreman, sollecitato dall’architetto profugo istriano Raul Puhali, che aveva già realizzato edifici a torre sulle due sponde dell’Adriatico, a Fiume (nel 1940) e a Trieste.Oggi osservarne gli interni significa attraversare la storia del design italiano del Novecento. Appartamenti di sette tipologie differenti per ogni piano, alcuni immensi, con decine di stanze, uniti da manomissioni e da fusioni improprie. Altri piccolissimi, una stanza ricavata fra il cielo e il cemento. Duecento case, una sopra l’altra, tutte così vicine... Una griglia segreta di aggregazioni, risistemazioni, accorpamenti che richiama l’antico desiderio dell’uomo di ricreare il suo spazio di vita. Una trama di stanze, salotti, cucine, bagnetti, terrazzini che diventa un luogo di storie e oggetti ormai unici. Un reticolo di lingue che richiama l’esperienza di Babele, ma per la possibilità di convivenza e di rispetto, di comprensione e di tolleranza. Il grattacielo di Rimini ospita oggi una ventina di nazionalità differenti e il film non è solo la storia di un edificio, e della sua città, ma anche una riflessione sui nostri mutanti modi di vivere. E di vedere.Così «Cinema grattacielo» utilizza diversi materiali d’archivio, e la mutante pelle delle immagini costituisce una linea narrativa autonoma. Il film mostra la sua lenta modalità di produzione e i cambiamenti tecnologici che si sono susseguiti, per cui utilizza materiali storici (girati in 8, 16, 35 mm), riprese con camere e cassettine MiniDV o DvCam. Parti in Betacam, altre in HD, o girate con le ultime GoPro. Una molteplicità di tessiture dell’immagine che esprime anche una molteplicità di punti di vista, di dialoghi possibili fra l’autore, il grattacielo stesso, i suoi abitanti.I potenti immaginari (che possa involarsi, crollare, incendiarsi, sradicarsi per un terremoto o uno tsunami...), come le paure sociali e antropologiche (che ospiti delinquenti, che sia un covo di malaffare, tenebroso e insicuro...) necessitano di un cinema che rischi e provi a insinuarsi fra spazi ed esperienze non protette. La possibilità del cinema di colpire al cuore la realtà, per rivelarla nei suoi punti più contraddittori, significa comporre un film in equilibrio fra esigenze contrapposte, documentarietà e reinvenzione, testimonianza e superamento dei limiti. Un «cinema performance», in cui la capacità di giocare con la forma consente, forse, di osservare sensi laterali, alcune dimensioni invisibili del grattacielo, le sue tracce pulsionali. Una postura che provi a valicare l’evidenza di una mastodontica macchina dell’abitare, per osservarne i suoi aspetti più sotterranei e desideranti...