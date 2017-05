“Il Mistero di Lovecraft” alla XIX edizione del Future Film Festival di Bologna

06/05/2017, 08:27

Grazie ad un omaggio all’ universo del cinema indipendente italiano, con un focus di 6 lungometraggi e 8 cortometraggi poco visti ma di qualità assoluta si potrà vedere nell’ambito della XIX edizione, domenica 7 maggio alle ore 16 al cinema Lumiére, il pluripremiato "" (Italia, 2005) di Roberto Leggio e Federico Greco. Interessante documentary italiano dal film è stata tratta anche una graphic novel edita da Bonelli.Il film vanta premi come il Melies d’Argento al Fantafestival 2005 di Roma e la Menzione Speciale al Tohorror Film Fest di Torino. Ha inoltre collezionato uno stuolo di fan in Rete ed ottime recensioni di critici come Aldo Grasso e di riviste come Nocturno), indagano sulla suggestiva ipotesi, letteraria e scientifica ad un tempo, di un viaggio in Polesine dell’immaginifico scrittore di Providence.La pellicola ha grande valore anche per le atmosfere noir girate nel Polesine. In un crescendo di suspence ricorda "The Blair Witch Project" con la differenza che qui si narrano vicende, in parte realmente accadute.Per gli appassionati del genere segnaliamo, inoltre, che sempre domenica 7 Maggio 2017 ore 14:00 al Cinema Lumière - Sala ScorseseGli autori parteciperanno alla tavola rotonda: Versipellis + Il mistero di Lovecraft – Road to L. Apocalissi a basso costo: Il nuovo cinema fantastico italiano