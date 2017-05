L'8 maggio doppio appuntamento al Cinema Pierrot con "Una Giornata Particolare" ed "Una Storia Semplice"

Anna Maria Sidoti in "Una Storia Semplice"



06/05/2017, 18:50

Il regista Antonio Capuano lunedì 8 maggio 2017 alle 10.00 al Cinema Pierrot di Napoli presenta il film “” che chiude la rassegna “”. Un nutrito pubblico composto da circa 450 studenti dell’Iti Medi di San Giorgio a Cremano e dell’Itis Marie Curie di Ponticelli animerà la proiezione realizzata in collaborazione con la rete degli spettatoriL’Arci Movie Napoli ha sempre dedicato grande attenzione al mondo della scuola ed ha sviluppato nel tempo un settore specifico della propria attività culturale e sociale su un vasto territorio, che va dalla periferia orientale di Napoli alla provincia vesuviana, riguardante la didattica scolastica e la formazione delle nuove generazioni. L’Arci Movie presenta un progetto di lavoro complesso ed articolato con le scuole, con gli insegnanti e soprattutto con gli studenti, in cui il cinema deve svolgere un ruolo educativo e didattico fondamentale alla formazione umana e culturale di nuove generazioni, spesso abbandonate dalle istituzioni e dal territorio e tuttavia bisognose di conoscenze, cultura e cinema.Architrave del rapporto con le scuole è da sempre la rassegna "", un progetto di didattica cinematografica per gli studenti di ogni ordine scolastico che quest’anno è giunto alla sua XXIV edizione e, in collaborazione col regista Roberto Faenza, istituisce un concorso omonimo per le scuole e gli studenti, invitati a scrivere una storia per il cinema. Dopo il grande successo della passata stagione, che ha confermato la presenza al cinema Pierrot di Ponticelli di circa 40 scuole, 500 insegnanti, di oltre 6.000 studenti e 25.000 presenze, la rassegna di quest’anno ha proposto i migliori film dell’ultima stagione.Da quest’anno l’offerta didattica che l’associazione propone alle scuole di Napoli e provincia si è allargata e arricchita, grazie ai laboratori del Tempo Pieno, una struttura didattica che già da alcuni anni lavora con docenti e studenti, nata per sostenere gli istituti scolastici nel prolungamento dell’orario scolastico attraverso una didattica laboratoriale e creativa.Infine, va segnalata l’importanza strategica di un luogo quale la Mediateca “Il Monello” che, con i suoi 7.300 titoli disponibili al prestito per la cittadinanza e con gli incontri con scrittori e registi, resta un fondamentale punto di riferimento culturale nella periferia orientale di Napoli.” di Goffredo d’Onofrio e Giuseppe Garau, prodotto da puntozero e Raining Film, ripercorre la vita di Anna Rita Sidoti ed è nelle sale italiane con Movieday con il supporto di FIDAL. Dopo il grande successo di pubblico a Patti, Messina, Catania, Palermo, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze e Roma, Verona, Aosta il film arriva a Napoli, lunedì 8 maggio 2017, ore 20.00 al cinema Pierrot (Via Angelo Camillo de Meis, 58) “", hanno detto, rispettivamente autore e regista del documentario. ""." è la storia di Anna Rita, marciatrice italiana, campionessa Mondiale e Europea. Uno “scricciolo d’oro” come l’ha definita Candido Cannavò, direttore storico della Gazzetta dello Sport. Una donna dalla generosità e dalla tenacia incredibile, come la definisce chi l’ha conosciuta. Un’amica e una mamma sorridente, generosa, altruista, determinata. In tutte le situazioni della vita: durante le gare, negli allenamenti, nei ritiri di oltre 200 giorni l’anno. Nella maternità. nell’amore per la propria terra. Nella malattia. Un viaggio, una vera e propria marcia all’interno della sua vita con testimonianze di amici, familiari, ex compagne e allenatori. La strada di Anna Rita raccontata passo dopo passo. In tutte le sfaccettature di una donna che ha lasciato un segno in coloro che l’hanno incontrata. Tra trofei, sorrisi, soddisfazioni professionali e personali. In Sicilia, in Italia e nel mondo.Un racconto corale di oltre 50 minuti costruito attraverso un massiccio impiego di materiale inedito e che si intreccia con le testimonianze di amici, parenti, allenatori, avversari, compagne di allenamento.