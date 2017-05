"Anarchitaly" al Cinema Partenio di Avellino

Deborah Farina



05/05/2017, 20:44

". Cinema Espanso e Underground Italiano 1960-1978, il film-documentario di M. Deborah Farina, sarà al Cinema Partenio di Avellino sabato 13 maggio 2017 per il ciclo “”: incontri e proiezioni dedicati ai nuovi registi del cinema italiano, a cura dello Zia Lidia Social Club.Presentato al “VII Festival Internazionale del Film di Roma” e con una lunga lista di partecipazioni in festival e kermesse tra cui, lo scorso febbraio, in concorso al “Festival Regards sur le Cinema du Monde” di Parigi, "", partendo dalla retrospettiva “Orizzonti” della “68.Mostra del Cinema di Venezia” e realizzato in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia / Cineteca Nazionale, racconta la storia segreta del cinema underground italiano. Il documentario si snoda tra interviste in stile cinema-diretto e clip dai film degli artisti-filmmakers che, tra gli anni Sessanta e la fine degli anni Settanta, diedero vita alla maggiore stagione di sperimentazione del nostro cinema : Alberto Grifi , Carmelo Bene, Mario Schifano, Massimo Sarchielli, Augusto Tretti, il Gruppo 70 di Via Brunetti con Marcello Grottesi e Mario Carbone, Mario Scavolini, Axel Rupp. Alle scene dei film, tra cui il manifesto “Anna” di Grifi e Sarchielli, i corti di Schifano, “Il Potere” di Tretti, “Zoom Track” di Grottesi, “Hermitage” di Carmelo Bene o le commedie ‘noir’ dei Fratelli Garriba, per citare alcuni titoli, si alternano diverse testimonianze e ricordi: da Pilar Castel sul set di “Anna” a Maria Monti attrice per Paolo Brunatto, fino a Nanni Moretti, Ermanno Olmi, Enrico Ghezzi, Tatti Sanguineti, Milena Vukotic e l’allora direttore della Mostra Marco Müller.La regista Deborah Farina con "", fa sua la lezione del cinema-verità americano insegnatale dal leggendario documentarista Albert Maysles, suo maestro, apportando una personalissima visione pop ai contenuti, che rielabora (dai tagli, alle inquadrature introspettive, ai rimaneggiamenti dei film, alle ri-sonorizzazioni delle scene), riuscendo a dare uno stile autobiografico rivoluzionario ed ‘anarchico’ ad una materia e un ‘genere’, sulla carta il più lontano possibile da questa svolta autoriale.”- spiega- "”.L’incontro con Deborah Farina e la proiezione di “” avrà luogo a partire dalle 20.30 (sabato 13 maggio, Cinema Teatro Partenio, Avellino).