CANNES 70 - Europa Creativa al Marché du Film

Lunedì 22 maggio, 14:30 - 17:30, Salon des Ambassadeurs - Palais du FestivalL'di Cannes sarà focalizzato sul futuro del Programma MEDIA dopo il 2020, la sua struttura e le sue priorità. L'evento includerà un discorso di un rappresentante di alto livello della Commissione Europea, un intervento di Ira Deutchman (Docente alla School of the Arts Film Program alla Columbia University), un'intervista alla regista Agnieszka Holland, due panel che coinvolgeranno importanti rappresentanti dell'industria e l'intervento conclusivo a cura del Direttore della DG CONNECT Giuseppe Abbamonte. Oltre alla conferenza del 22 maggio, l'European Film Forum prevede anche un programma ricco di tavole rotonde e panel con rappresentanti dell'industria audiovisiva e policy makers. Infine, come l'anno scorso, la Commissione, in collaborazione con il network dei Creative Europe Desk, ti invitano ad assistere ai MEDIA Showcases, che avranno luogo presso l'European Pavilion dal 19 al 24 maggio. Per il programma completo degli eventi, clicca quiPresenze del team del Creative Europe Desk Italia e dei referenti dell'EACEAPresso l'European Pavilion, dislocato come ogni anno presso il Village International, sarà possibile incontrare dal 19 al 23 maggio i referenti del CED MEDIA Italia per ogni informazione e consulenza sui sostegni MEDIA. Sarà inoltre possibile incontrare i referenti dell'EACEA: i beneficiari o potenziali candidati interessati possono richiedere ai nostri uffici le date di presenza e l'indirizzo mail.Tra i film che si contenderanno la Palma d'Oro e i premi riservati alle sezioni parallele, 18 sono stati sostenuti dal Programma MEDIA. Per l’Italia è presente "" di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, che aprirà la La Semaine de la CritiquePer l'Italia è stato selezionatodi, produttore dei film "" di Carlo Lavagna, "" di Carlo Gabriele Tribbioli & Federico Lodoli, "" di Alessio Rigo de Righi & Matteo Zoppis e "" di Yuri Ancarani. I produttori partecipanti avranno l'opportunità di relazionarsi con altri produttori europei sulle strategie e sui finanziamenti per i progetti futuri e per quelli in corso.