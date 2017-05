"Mani Sulla Sanità: la Rivolta" a Ozzano Emilia

05/05/2017, 13:25

Domenica 14 maggio 2017, alle ore 18:00, sarà proiettato al Palazzo della Cultura - Sala Grandi di Ozzano Emilia (BO), il documentario "" (2017, 120’) di Giuliano BuganiDopo quasi due anni di registrazioni (avvenute tra febbraio 2015 e settembre 2016) e la partecipazione di oltre venti operatori video, viene finalmente presentato al pubblico questo progetto che completa il lavoro iniziato con il documentario del 2014, “Mani sulla Sanità”, che vide la regia congiunta di Giuliano Bugani e Daniele Marzeddu.L’inchiesta, condotta da Bugani, attraversa tre regioni italiane (Toscana, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia), regioni all’avanguardia a livello mondiale nel settore sanitario, in cui è in corso uno smantellamento progressivo, da parte delle presidenze regionali guidate dal Partito Democratico, di uno dei capisaldi della società moderna del dopoguerra: la Sanità Pubblica.Smantellamento che non riguarda solo queste tre regioni interessate dal documentario, ma tutte le regioni italiane." vuole far luce su una precisa scelta politica che mette a rischio il diritto alla salute sancito dall’art. 32 della Costituzione, dando voce a realtà resistenziali in lotta contro la chiusura e il depotenziamento di unità operative ospedaliere e di pronto soccorso.Un documentario per capire quale sarà il futuro della Sanità Pubblica, che Indygroundfilm mette a disposizione di chiunque vorrà organizzare una visione pubblica.