QUESTO E QUELLO - Pozzetto e Manfredi insieme e in dvd

08/05/2017, 11:28

Carlo Griseri



Prosegue la meritoria opera di ri-pubblicazione in home video dei film di, distribuiti in dvd da CG Entertainment. Dopo il fino ad allora inedito "", ora tocca a "", diretto da Sergio Corbucci e interpretato anche da Nino Manfredi.Due grandi protagonisti per due esilaranti episodi, commedia del 1983. La sinossi: Giulio è un disegnatore di fumetti in crisi creativa. Il suo editore, per cercare di aiutarlo, lo mette in contatto con una bionda ispiratrice, e d'improvviso la creatività ricomincia a scorrere! Sandro è un distinto autore di circa sessanta anni in cura alle Terme di Montecatini. Il destino lo mette davanti ad un incontro inaspettato: una sua vecchia fiamma, disperata perché la figlia Daniela soffre di un blocco psicologico molto particolare...VIDEO16/9 1.66:1DURATA113'AUDIODolby Digital Mono | ItalianoN. DISCHI1SOTTOTITOLIItaliano per non udentiEXTRATrailer