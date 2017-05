Per il ciclo "Documentari d'Autore" su Rai Storia "Oggi Insieme Domani Anche"

05/05/2017, 10:47

Una panoramica sulle relazioni amorose in Italia, nelle molteplici forme che queste possono assumere, a ogni età, in contesti diversi. Un mosaico di volti e di storie che raccontano la famiglia, i sentimenti amorosi e, in minima parte, anche la sessualità nella società italiana: una storia e una geografia dello "stare insieme" nelle varie declinazioni umane che questa condizione può presentare. Li propone il documentario “” di Antonietta De Lillo, in onda sabato 6 maggio 2017 alle 22.40 su Rai Storia, per il ciclo “”.Si tratta di una composizione di filmati girati da non professionisti e successivamente selezionati e montati da un unico regista. In questo caso, la De Lillo ha avuto l'intuizione di applicare questo schema estetico e produttivo non più a un territorio o a un arco di tempo, ma un tema. Il documentario è nato grazie al crowdsourcing ed è stato realizzato con il contributo di filmmaker, studenti delle scuole di cinema e persone comuni che, con i loro filmati, hanno reso il film un progetto corale.