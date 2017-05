OPEN ROADS 17 - A giugno il cinema italiano a New York

Una scena del film "La Guerra dei Cafoni"



06/05/2017, 14:39

Simone Pinchiorri



Dalll'1 al 7 giugno 2017 al Lincoln Center Plaza di New York (USA), è in programma la diciassettesima edizione degli, manifestazione annuale che promuove la miglior cinematografia italiana contemporanea.Questo i titoli in rassegna in questa edizione: "" di Marco Tullio Giordana, "" di Marco Bellocchio, "" di Claudio Giovannesi, "" di Andrea De Sica, "" di Pierfrancesco "Pif" Diliberto, "" di Edoardo De Angelis, "" di Davide Barletti e Lorenzo Conte, "" di Marco Danieli, "" di Gianni Amelio, "" di Roberto Andò, "" di Irene Dionisio, "" di Alessandro Aronadio, "" di Daniele Vicari e "" di Federica Di Giacomo.La diciassettesima edizione degliè realizzata dalla Film Society of Lincoln Center e dall'Istituto Luce Cinecittà con l'organizzazione di Dennis Lim e Dan Sullivan, della Film Society; e Carla Cattani, Griselda Guerrasio e Monique Catalino dell'Istituto Luce Cinecittà. Al progetto collaborano anche l'Italian Trade Commission; l'Istituto di cultura Italiana di New York; Casa Italiana Zerilli Marimò ed Antonio Monda.