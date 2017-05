CANNES 70 - I film di Cannes Classics

04/05/2017, 15:31

Annunciata la line-up della sezionedella settantesima edizione delTra le opere presenti, il restauro di "" di Michelangelo Antonioni, presentato da Istituto Luce - cinecittà insieme a Cineteca di Bologna in collaborazione con Warner Bros. e Park Circus. Il restauro è stato realizzato nei laboratori di Criterion a New York e L’Immagine Ritrovata della Cineteca di Bologna, con la supervisione del direttore della fotografia Luca Bigazzi.Questa la selezione:- “Battle of the Rails” di Rene Clement (1946)- “The Wages of Fear” di Henri-Georges Clouzot (1952)- “Merry-Go-Round” di Zoltan Fabri (1955)- “Ila Ayn?” di Georges Nasser (1957)- “I Even Met Happy Gypsies” di Aleksandar Petrovic (1967)- “Siege” di Gilberto Tofano (1969)- “Oh, Sun” di Med Hondo (1970)- “Babatu, Les Trois Conseils” di Jean Rouch (1976)- In the Realm of the Senses” di Nagisa Oshima (1976)- “All that Jazz” di Bob Fosse (1979)- “Man of Iron” di Andzej Wajda (1981)- “The Way” di Yilmaz Güney (1982)- “Ballad of Naramaya” di Shohei Imamura (1983)- “El Sol del Membrillo” di Victor Eric (1992)- “A Short History of Short Films” a cura diChristian Jeune e Jacques Kermabon (1951-1999)- “Madame de…” di Max Ophuls (1953)- “L’Atalante” di Jean Vigo (1934)- “Native Son” di Pierre Chenal (1951)- “Paparazzi” di Jacques Rozier (1963)- “Belle de Jour” di Luis Bunuel (1967)- “A River Runs Through It” di Robert Redford (1992)- “Lucia” di Humberto Solas (1968)- “The Belgian’s Road to Cannes” di Henri de Gerlache (2017)- “David Stratton – A Cinematic Life” di Sally Aitken (2017)- “Filmworker” di Tony Zierra (2017)- “Becoming Cary Grant” di Mark Kidel (2017)- “Jean Douchet, L’Enfant Agite” di Fabien Hagege, Guillaume Namur e Vincent Haasser (2017)