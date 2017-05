"PIIGS": l'Europa sbanca il botteghino!

04/05/2017, 15:11

” – il documentario indipendente italiano, diretto da Adriano Cutraro, Federico Greco, Mirko Melchiorre e narrato da Claudio Santamaria che smaschera con ferocia, ironia e uno stile “pop” i dogmi dell’austerity attraverso le voci dei più importanti intellettuali ed economisti del mondo – ha collezionato un altro record, oltre allo straordinario successo di critica. Uscito in sala giovedì scorso in diverse città italiane, distribuito da Fil Rouge Media, sta diventando uno dei documentari italiani più visti di quest’anno.Sold out le proiezioni pomeridiane al Nuovo Olimpia di Roma per tre giorni consecutivi - nonostante i ponti e le festività - ha raggiunto ottimi risultati al box office anche a Torino, Bologna, Genova, Perugia e Milano.Da oggi, giovedì 4 maggio, PIIGS continua la sua programmazione romana al Greenwich a Testaccio e al Cinema al Nuovo Olimpia, raggiungendo la piena programmazione. Confermate le proiezioni al prestigioso Cinema Nazionale di Torino; a Milano al Cinema Beltrade e al Cinema Anteo; a Bologna al Cinema Teatro Orione e a San Nicolò - Piacenza al Cinema Jolly 2.Insomma, è bastata una sola settimana di uscita cinematografica per far diventare “PIIGS” un caso nelle città in cui è stato programmato. Sono previste inoltre diverse proiezioni-evento in tutta Italia, dalla Sicilia e dalla Puglia al Trentino Alto Adige.