LOCARNO 70 - Selezionati gli otto progetti e gli otto produttori per Open Doors 2017

04/05/2017, 14:10

L’esplorazione dell’Asia del Sud continua con una nuova selezione di produttori e progetti, che saranno presentati a partner europei e internazionali durante il, nell’ambito della 15.esima edizione diche si terrà dal 2 all’8 agosto 2017.Il percorso di ricerca e approfondimento della sezioneè composto dalle tre iniziative Open Doors Lab, Open Doors Hub e Open Doors Screenings e si concentra sull’arco di tre anni (2016-2018) su otto paesi dell’Asia del Sud: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldive, Myanmar, Nepal, Pakistan e Sri Lanka., Direttore artistico del Locarno Festival:”.Gli otto partecipanti scelti quest’anno per la piattaforma di formazione continua l’Open Doors Lab, registi-produttori attivi sulla scena locale, rappresentano i paesi focus 2017: Afghanistan, Pakistan e Sri Lanka. Oltre alla sorprendente nuova generazione afghana, troviamo nomi già noti nel panorama internazionale, come il pakistano Jami Mahmood, il cui film Moor (2014) è stato candidato dal Pakistan per la 88esima edizione degli Academy Awards, e Rasitha Jinasena, produttore del film 28 (2014) di Prasanna Jayakody, presentato al Festival di Rotterdam nel 2015., Responsabile Open Doors, è soddisfatta dei primi risultati di questo lavoro che apre nuove prospettive alle realtà cinematografiche di questi paesi: “”.I profili degli otto produttori selezionati per l’Open Doors Lab 2017, sono disponibili al seguente link.Dall’insieme della regione sud asiatica sono inoltre stati selezionati progetti provenienti da 6 paesi (Afghanistan, Bangladesh, Myanmar, Nepal, Pakistan e Sri Lanka), che durante l’Open Doors Hub 2017 metteranno in risalto la diversità di questa nuova generazione di talenti.Tra questi, Rubaiyat Hussain (Bangladesh), laureata dell’Open Doors Lab 2016 e già conosciuta per i suoi film Meherjaan (2011) e Under Construction (2015), quest’ultimo recentemente uscito in sala in Francia e presentato agli Open Doors Screenings 2016. Presente, inoltre, il duo composto da Bibhusan Basnet e Pooja Gurung, con il loro progetto di primo lungometraggio The Whole-Timers (L’Atelier de La Cinéfondation, Cannes 2016), che fa seguito alla brillante carriera dei loro corti: The Contagious Apparitions of Dambarey Dendrite (presentati anche agli Open Doors Screenings 2016) e Dadyaa - The Woodpeckers of Rotha (Venezia 2016, Toronto 2016, Sundance 2017).I dettagli degli otto progetti selezionati per l’Open Doors Hub 2017 sono visibili al seguente link.La giuriaattribuirà dei premi ad alcuni progetti dell’Open Doors Hub. L’open Doors Grant, del valore di 50'000 CHF, è finanziato dal fondo svizzero di sostegno alla produzione Visions Sud Est (sostenuto dalla DSC) e dalla Città di Bellinzona. Il CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée, Francia) offrirà un premio del valore di 8’000 euro e ARTE finanzierà un premio del valore di 6’000 euro.La sezione si compone anche degli Open Doors Screenings, che presenteranno a tutto il pubblico del Festival una selezione di corto e lungometraggi rappresentativi della cinematografia di Afghanistan, Maldive, Pakistan e Sri Lanka. Il programma completo sarà annunciato in seguito.Sostenuta fin dagli inizi dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del Dipartimento federale degli affari esteri, la sezione Open Doors mira ad aiutare e a mettere in luce i registi e i film dei paesi del Sud e dell’Est del mondo dove il cinema indipendente è fragile.è un’iniziativa organizzata in stretta collaborazione con l’Industry Office del Locarno Festival e beneficia del sostegno di numerose organizzazioni europee e asiatiche: ACE (Ateliers du Cinéma Européen), EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs), Producers Network Marché du Film (Festival di Cannes), TorinoFilmLab, Festival Scope. L’iniziativa Open Doors si avvale inoltre del contributo di Paolo Bertolin, programmatore di festival ed esperto di cinema dell’Asia Pacifica.Ulteriori dettagli sui progetti e partecipanti Open Doors sono disponibili su www.pardo.ch/opendoors