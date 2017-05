EFA 2017 - 100 giovani fiorentini eleggono il miglior film europeo dell’anno

04/05/2017, 11:58

Cento giovani fiorentini, tra i 12 e i 14 anni, entrano a far parte di una giuria di cinema internazionale che eleggerà il miglior film europeo per ragazzi. E’ ‘’, l’evento che si svolgerà al Cinema Stensen di Firenze domenica 7 maggio 2017 a partire dalle 9.30. Nel corso della giornata, i ragazzi fiorentini selezionati contribuiranno ad eleggere il miglior film europeo per ragazzi del 2017, in contemporanea ad altre 2 città italiane (Torino e Roma) e ad altre 36 città d’Europa, per un totale di oltre mille “giovani elettori” in tutto il continente.I ragazzi, muniti di badge personalizzati e schede ufficiali di votazione, si riuniranno nella sala della Fondazione Stensen per vedere i 3 film candidati al premio, selezionati da una commissione dell’Efa (European Film Acadaemy). I tre film sono: "", "", "".Tra una proiezione e l’altra, i ragazzi si confronteranno sui film sotto la guida di un esperto, seguiranno uno workshop a cura di Democrazia Affettiva sulla rielaborazione emotiva dei film visti, gireranno un videoclip di votazione che andrà in eurovisione e sarà loro offerto un buffet. Durante la giornata i giovani giurati saranno inoltre connessi in videoconferenza con i loro colleghi stranieri.Nel 2016 hanno partecipato all’evento più di 1.400 ragazzi per un totale di 25 paesi e Firenze era stata scelta per la prima volta in rappresentanza dell'Italia. Quest'anno Firenze si riconferma come partner italiano, insieme a Torino (Museo Nazionale del Cinema) e a Roma (‘Alice nella città’ in accordo con Fondazione Cinema per Roma), con un conseguente coordinamento anche a livello nazionale e la sponsorizzazione nazionale dei sottotitoli da parte di Sub-Ti.