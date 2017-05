Ventiquattro documentari in concorso al 15° Gdansk Doc Film Festival

06/05/2017, 09:55

Simone Pinchiorri



Sono ventiquattro i documentari in concorso alla quindicesima edizione del(Polonia), in programma dal 31 maggio al 3 giugno 2017, tra i quali figura anche l'italiano "" di Marco Speroni.Questa la lista completa dei selezionati:- Urban Cowboys di Paweł Ziemilski | 2016 | 30 min.- Whatever the Weather di Remo Scherer | 2015 | 11 min.- Always Ready to Travel di Anna Wiśniewska | 2017 | 53 min.- Kis di Svetlana Bolycheva | 2015 | 21 min.- The Sea You Have to Love di Patrick Wally | 2016 | 28 min.- The Shepherd di Joost van der Wiel | 2016 | 22 min.- The Sound of Winter di Tizian Büchi | 2016 | 27 min.- Little Bucharest di Sam Geyskens | 2016 | 21 min.- League of Exotique Dancers di Rama Rau | 2016 | 91 min.- Methane Ghosts di William Randall | 2016 | 10 min.- Two Worlds di Maciej Adamek | 2016 | 50 min.- Mirrored Mountains. Altay di Aleksandra Marchenko | 2016 | 41 min.- Sand Men di Tal Amiran | 2016 | 14 min.- Nutag – Homeland di Alisi Telengut | 2016 | 6 min.- A Farewell to All That di David Munoz | 2017 | 29 min.- Dogs of Democracy di Mary Zournazi | 2016 | 57 min.- Communion di Anna Zamecka | 2016 | 72 min.- My Daughter Nora di Jasna Krajinovic | 2016 | 15 min.- Borderline Miracles di Tomasz Jurkiewicz | 2016 | 50 min.- Life, Animated di Roger Ross Williams | 2016 | 92 min.- First Pole on Mars di Agnieszka Elbanowska | 2016 | 37 min.- Who’s Gonna Love Me Now? di Tomer Heymann, Barak Heymann | 2016 | 86 min.- The Gift di Przemysław Kamiński | 2016 | 58 min.