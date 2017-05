Annunciati i finalisti della V edizione de La Guarimba International Film Festival

07/05/2017, 09:07

è un'associazione culturale con sede legale in Calabria, la terra dove tutto è possibile, che si occupa principalmente di cinema ed illustrazione e usa la cultura come un veicolo per promuovere valori di democrazia partecipativa, integrazione e accessibilità; fondata da Giulio Vita, calabro-venezuelano tornato alle sue radici nel 2012, Sara Fratini, illustratrice venezuelana laureata in Belle Arti tra Madrid e Nancy e El Tornillo De Klaus, collettivo spagnolo di artisti audiovisivi e critici cinematografici. Guarimba è una parola che per gli indios venezuelani significa “posto sicuro”.La Guarimba ha come obiettivo quello di "riportare il cinema alla gente e la gente al cinema". Questa motivazione ha portato a riparare un vecchio cinema all’aperto di 938 posti ad Amantea, cittadina affacciata sul Mar Tirreno in provincia di Cosenza, e ad organizzare un festival internazionale del cortometraggio, quest'anno arrivato alla sua V edizione. La rassegna di quest'anno, che si svolgerà dal 7 all'11 agosto 2017, approfondirà come tema principale la propaganda durante la guerra fredda, con particolare attenzione nei confronti delle conseguenze che si riflettono nel mondo odierno. Il lavoro di selezione è stato duro vista la grande qualità degli 898 cortometraggi iscritti da tutto il mondo, ma con grande soddisfazione possiamo affermare che quest'anno tutti i continenti saranno presenti in competizione e sono tanti i film che avranno la première italiana in Calabria, per un appuntamento che esplora tutti i generi cinematografici senza alcuna barriera di sorta.La squadra ufficiale di selezionatori è stata composta da Pablo Cristóbal (Spagna), Alicia V. Palacios Thomas (Spagna), Jacinta Agten (Belgio), Sara Fratini (Venezuela), Giulio Vita (Italia) e Alex Spagnolo (Italia). I selezionatori invitati per la categoria videoclip sono stati il regista calabrese Giacomo Triglia e il produttore musicale Fritz Da Cat."Bêlons" di El Mehdi Azzam (Marocco),"Tapette" di Satya Dusaugey (Francia),"Oh what a wonderful feeling" di François Jaros (Canada),"Clan" di Stefanie Kolk (Paesi Bassi),"Madre" di Simón Mesa Soto (Colombia),"Import" di Ena Sendijarević (Bosnia),"Limbo" di Konstantina Kotzamani (Grecia),"A Casa Mia" di Mario Piredda (Italia),"The Troubled Troubadour" di Forest Ian Etsler & Sébastien Simon (Corea del Sud),"Apocalypse" di Justyna Mytnik (Polonia),"Food For Thought" di Davide Gentile (UK),"Fefe limbe" di Jilien Silloray (Guadalupa),"Guillaume Drifting" di Sylvain Dieuaide (Francia),"Forest of Echoes" di Luz Olivares Capelle (Austria),"Changing gears" di Benjamin Vornehm (Germania),"Whack" di Syni Pappa (Grecia),"Perfect darkness" di Maaike Neuville (Belgio),"Tarikat" di Jasmijn Schrofer (Turchia),"One seat in the plane" di Khadidiatou Sow (Senegal)"Home" di Daniel Mulloy (Kosovo)."The Full Story" di Daisy Jacobs & Chris Wilder (UK),"Pussy" di Renata Gasiorowska (Polonia),"Ivan's need" di Manuela Leuenberger, Veronica L. Montaño & Lukas Sute (Svizzera),"Superbia" di Luca Tóth (Ungheria),"The Empty" di Dahee Jeong (Corea del Sud),"Way of Giants" di Alois Di Leo (Brasile),"The wrong end of the stick" di Terri Matthews (UK),"Lupus" di Carlos Gomez Salamanca (Colombia),"Tough" di Jennifer Zheng (Cina),"To build a fire" di Fx Goby (Francia),"Pokey Pokey" di Junjie Zhang (Cina),"Winter Love" di Isabel Herguera (Spagna),"Go to City Ele" di Wenyu Li (Cina),"Wednesday with Goddard" di Nicolas Ménard (UK),"Scent of Geranium" di Naghmeh Farzaneh (Iran),"White Tunnel" di Chien lan-chi (Taiwan),"Fired on Mars" di Nick Vokey & Nate Sherman (USA),"Borrowed Time" di Lou Hamou-Lhadj & Andrew Coats (USA),"The Absence of Eddy Table" di Rune Spaans (Norvegia)"Broken" di Volker Schlecht & Alexander Lahl (Germania)."TAR" di Kenny Ozier-Lafontaine (Belgio),"Paul & Werther" di Stefan Pavlovic (USA),"Irregulars" di Fabio Palmieri (Italia),"Moriom" di Mark Olexa & Francesca Scalisi (India),"Commodity City" di Jessica Kingdon (Cina),"Homeland" di Sam Peeters (Belgio),"Something About Life" di Nebojša Slijepčević (Croazia),"In the woods" di Thomas Horat & Corina Schwingruber Ilić (Svizzera),"Bikini Words" di Nils Clauss (Corea del Sud),"Atlante 1783" di Maria Giovanna Cicciari (Calabria, Italia)"Money Man / Put That On My Set" di Dexter Navy (UK) per A$AP Mob Crew"Ghost" di Zuzanna Plisz (Polonia) per Mrozu"Second Hand Lovers" di Oren Lavie (Israele) per Oren Lavie"Dawn" di Simon Gesrel & Arnaud Viémont per Yeti Lane"World Of Our Love" di Mike Greaney & Aaron McDonald (Australia) per Client LiaisonPer la categoria "" - in partnership con UNICEF Italia - sono stati selezionati 40 cortometraggi di animazione. È la seconda edizione di questo spazio dove i protagonisti sono i bambini, con una programmazione internazionale curata da Alex Spagnolo. L'elenco completo dei finalisti è consultabile sul sito: laguarimba.com/selection2017