ROSA - La condizione esistenziale di una donna

07/05/2017, 09:00

Il regista Vincenzo Caricari ha spesso affrontato nelle sue opere problematiche sociali attuali, come in questo cortometraggio in cui si articola la storia di Rosa lavoratrice, corista nella chiesa di appartenenza, fervida cattolica e figlia di una madre gravemente malata con la quale e della quale si prende cura. Le sue giornate sono scandite da pochi ma regolari momenti in cui non c'è spazio per lo svago e il divertimento, solo sacrifici e rinunce.Sequenze veloci e dialoghi stringati mostrano l'insofferenza di Rosa e la difficoltà della donna nell'affrontare le necessità economiche per coprire l'affitto e le cure mediche del madre. Cupi e marcati primi piani del volto di Rosa mostrano il disagio e l'imbarazzo di chi si sente solo e vive in un'emarginazione auto e etero indotta. Le scelte registiche di Vincenzo Caricari restituiscono potentemente allo spettatore la condizione esistenziale della donna.