LA PORTA SUL BUIO - Al via le riprese del film di Marco Cassini

Il Sindaco di Pescara Marco Alessandrini con Marco Cassini



04/05/2017, 08:56

, attore e regista abruzzese, ha battuto lunedí il primo ciak del suo nuovo "", che sarà interamente girato in Abruzzo a Pescara. E’ stato scelto il 1 maggio come data di inizio perché è un giorno speciale e per dare un segno alla comunità!Un film “made in Abruzzo”, con regista, musicista, direttore della fotografia, scenografo, produttore e tutti gli altri capi reparto abruzzesi. Un film che serve a regalare un'opportunità a una regione che ha sofferto. Un film che serve ad aprire gli occhi sulle possibilità culturali della regione in termini cinematografici. Per l’occasione il sindaco di Pescara Marco Alessandrini ha voluto assistere ad alcuni ciak a sostegno del progetto.Il film è prodotto da West 46th Films di Alessandro Parrello insieme a Maria Rita Storti, Fabrizia Mancuso e Sabrina Boni, e realizzato con il sostegno dalla scuola di cinema IFA di Pescara di Cristiano Di Felice, anche lui produttore associato.Gli attori hanno realizzato le prove del film presso la scuola di musica FAREMUSIKA di Teramo.