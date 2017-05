“Scrittori Ritratti”, una videoinstallazione di Matilde Gagliardo a "Maggiolibro"

04/05/2017, 08:43

”, videoinstallazione di, accompagnerà per tutta la sua durata la manifestazione “”, “Saloncino del libro”, Limonaia di Villa Strozzi, Via Pisana 77, Firenze, 8-16 maggio 2017. Orari: 16:00-20:00 feriali; 12:00-23:00 fine settimana. Ingresso gratuito. Inaugurazione lunedì 8 maggio 2017, ore 18:00.Questi i Ritratti che saranno proiettati, a ciclo continuo, sul grande schermo della Limonaia di Villa Strozzi:“‘Artist Book’ 1” è un video realizzato per “Creazioni Digitali”, Mostra d’arte contemporanea, Libretti digitali, Museo Mandralisca, Cefalù, 5 aprile - 1 giugno 2017. Come se si sfogliassero le pagine di un libro 'magico', nove Ritratti in video appaiono, uno dopo l’altro, nello spazio di un unico schermo. Ciascuno inizia e finisce in un momento diverso rispetto agli altri, 'mostrando' via via, in fondo al ritratto vero e proprio che è senza parole, le osservazioni del soggetto. I personaggi di questo ‘libro’, filmati tra il 2009 e il 2016, sono Bart Davis, scrittore; Daniel Van de Velde, artista e scultore; Roberto Herlitzka, attore; Mirko Guerrini, sassofonista; Vincenzo Pasquariello, pianista e attore; Makenzy Orcel, scrittore; Loriana Gentile Bergantini, ex modella per Coveri; Stefano Bollani, pianista; Nayla Elamin, artista (Ritratti 125, 124, 113, 80, 112, 127, 120, 79, 118).Il ritratto di Sheila Heti è stato realizzato il 27 marzo 2009, a Firenze, mentre era ospite della Santa Maddalena Foundation (Donnini, Reggello, Firenze).Il ritratto di Deborah Eisenberg è stato realizzato il 23 maggio 2009, alla Santa Maddalena Foundation (Donnini, Reggello, Firenze), di cui era ospite.Il ritratto di Nam Le è stato realizzato il 30 maggio 2009, alla Santa Maddalena Foundation (Donnini, Reggello, Firenze), di cui era ospite. Alla fine lo scrittore ha chiesto a Matilde Gagliardo di fare a lei, a sua volta, un ritratto in video e così è stato. La videoartista ha montato parte di quest’ultimo filmato in coda al ritratto di Nam Le.Il ritratto di Terry Tempest Williams è stato realizzato il 18 giugno 2011, alla Santa Maddalena Foundation (Donnini, Reggello, Firenze), di cui era ospite.Il ritratto di Maaza Mengiste è stato realizzato il 29 giugno 2013, alla New York University|Florence, Villa La Pietra (Firenze), di cui era ospite.Il ritratto di Adam Foulds è stato realizzato il 14 maggio 2015, alla Santa Maddalena Foundation (Donnini, Reggello, Firenze), di cui era ospite.Il ritratto di Elif Batuman è stato realizzato il 4 giugno 2015, alla Santa Maddalena Foundation (Donnini, Reggello, Firenze), di cui era ospite.Il ritratto di Miguel Syjuco è stato realizzato il 4 giugno 2015, alla Santa Maddalena Foundation (Donnini, Reggello, Firenze), di cui era ospite.Il ritratto di Michael Cunningham è stato realizzato il 13 giugno 2015, alla Santa Maddalena Foundation (Donnini, Reggello, Firenze), di cui era ospite.Il ritratto di Andrew Sean Greer è stato realizzato il 13 giugno 2015, alla Santa Maddalena Foundation (Donnini, Reggello, Firenze), di cui era ospite.Il ritratto di Dinaw Mengestu è stato realizzato l’8 giugno 2016, a Palazzo Strozzi, Firenze, mentre era ospite del Festival degli Scrittori - Premio von Rezzori (Santa Maddalena Foundation - Città di Firenze).Il ritratto di Dany Laferrière è stato realizzato l’8 giugno 2016, a Palazzo Strozzi, Firenze, mentre era ospite del Festival degli Scrittori - Premio von Rezzori (Santa Maddalena Foundation - Città di Firenze).Il ritratto di Isabella Hammad, scrittrice, è stato realizzato il 10 novembre 2016, alla Santa Maddalena Foundation (Donnini, Reggello, Firenze), di cui era ospite.I Ritratti, film ‘silenziosi’, sono stati realizzati dadal 2005 in poi. Ai personaggi, i più svariati per mestiere ed età, la videoartista chiede di posare per circa dieci minuti, senza parlare né agire. Passato il tempo registra i loro commenti. Sino ad ora ha prodotto centocinquantuno Ritratti e la serie continua ad accrescersi.Progetto, produzione, regia, riprese, montaggio di