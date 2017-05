LA GRANDE ARTE IN HOME VIDEO - Uffizi, San Pietro e le Basiliche Papali

03/05/2017, 17:10

Grazie a Koch Media torna in home video la collezione di straordinari film evento legati al mondo dell’arte, reduci da un successo cinematografico senza precedenti. Dopo “Leonardo Dalla National Gallery di Londra” e “L’Impressionismo”, sarà la volta di “”, in uscita dal 25 maggio in un’esclusiva edizione Blu-Ray con doppio disco 2D/3D e 4K oppure in formato DVD da 1 disco. Un viaggio straordinario e a tre dimensioni attraverso le bellezze della città toscana.Dopo il sold out nelle sale, gli ascolti record in tv e il prestigioso riconoscimento del Nastro d’Argento, questa incredibile produzione Sky arriva finalmente in home video: una narrazione coinvolgente e la potenza immersiva del 3D conducono lo spettatore attraverso un percorso unico nel suo genere, alla scoperta del museo a cielo aperto che è la città di Firenze. Non un semplice documentario sull’arte, quindi, ma un vero e proprio viaggio multidimensionale e multisensoriale nel Rinascimento fiorentino attraverso le sue bellezze più rappresentative.” è un film d’arte senza precedenti: per la prima volta viene realizzato un tour cinematografico tridimensionale e in risoluzione ultraHD in cui la tecnologia 3D, 4K e le tecniche di modeling e dimensionalizzazione sono messe al servizio del patrimonio artistico nazionale per valorizzarlo ed esportarlo in tutto il mondo.Il racconto-ricordo di Lorenzo il Magnifico accompagna lo spettatore alla scoperta dei luoghi simbolo di Firenze, con oltre 10 location museali e 150 opere d'arte mostrate: dalla Cappella Brancacci, che conserva al suo interno gli affreschi di Masolino da Panicale e Masaccio, al Museo del Bargello che ospita il David di Donatello; dalla Cattedrale di Santa Maria del Fiore e la Cupola del Brunelleschi a Palazzo Medici-Riccardi; da Piazza della Signoria a Palazzo Vecchio sino alla Galleria dell'Accademia, che custodisce il David di Michelangelo per giungere al fulcro centrale del film: la Galleria degli Uffizi, il museo più visitato d’Italia ed uno dei più celebri al mondo, che custodisce opere di Botticelli, Leonardo, Raffaello, Giotto, Caravaggio, Michelangelo.La preziosa edizione home video di Koch Media è resa ancora più ricca da un esclusivo booklet curato dalla critica d’arte Rossella Farinotti, con il prezioso contributo di Antonio Natali, storico dell’arte e Direttore della Galleria degli Uffizi dal 2006 al 2015.Dal 22 giugno 2017 questo incredibile tour artistico a tre dimensioni prosegue con “”, produzione cinematografica firmata Sky e Centro Televisivo Vaticano che arriva in formato DVD e Blu-Ray 2D/3D + 4K dopo un sorprendente successo nelle sale.Realizzato in occasione del Giubileo Straordinario della Misericordia indetto da Papa Francesco, il film si snoda dalla basilica paleocristiana su cui sorse San Pietro sino alla grandiosità del Barocco attraverso le preziose opere dell’arte medievale e rinascimentale, scegliendo come fil rouge alcuni brani di “Passeggiate Romane” di Stendhal (1783-1842), il celebre scrittore francese che nel primo Ottocento visitò le quattro chiese durante il suo Grand Tour in Italia, interpretati nel film dalla voce narrante di Adriano Giannini.In circa 90 minuti, saranno quattro gli esperti che racconteranno le Basiliche e le opere che vi sono custodite: Antonio Paolucci, direttore dei Musei Vaticani sino al 2016, ci guiderà all’interno di San Pietro (uno dei 25 luoghi più visitati al mondo); Paolo Portoghesi, architetto di fama internazionale, proporrà un appassionato approfondimento su San Giovanni in Laterano; Claudio Strinati, celebre storico dell’arte, saprà svelarci la storia e le leggende di Santa Maria Maggiore; Micol Forti, direttore collezione d'arte contemporanea dei Musei Vaticani, presenterà agli spettatori S. Paolo Fuori le Mura.Quattro edifici maestosi diventano così protagonisti di un’opera che è stata riconosciuta come film d'interesse culturale dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Cinema.L'esclusivo booklet dell’edizione home video sarà a cura di Rossella Farinotti, con il prezioso contributo di Claudio Strinati, celebre storico dell’arte, e di Mons. Dario Edoardo Viganò, Prefetto della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede.Il tour cinematografico di Koch Media dedicato alla grande arte del passato proseguirà per tutta l’estate fino a Natale 2017: dopo Firenze e Roma, le prossime tappe saranno La rivoluzione impressionista (un imperdibile cofanetto contenente 3 film evento: “Da Monet a Matisse – L’arte di dipingere il giardino moderno”, “Matisse dalla Tate Modern e dal MOMA” e “Renoir – Oltraggio e seduzione”) nel mese di agosto e Istanbul e il Museo dell’innocenza di Pamuk a settembre.