PETER GREENAWAY - Il regista ospite all'Arsenale di Pisa

03/05/2017, 14:53

Visionario, provocatorio, sperimentale,è un artista a tutto tondo, impossibile da ingabbiare attraverso i più tradizionali canoni di stile o genere, uno spirito libero che col passare degli anni da regista di culto è divenuto un maestro di calibro mondiale.Giovedì 11 Maggio, il regista e artista gallese sarà ospite deldi Pisa per introdurre le proiezioni delle 18.30 e 21.30 di "", presentato dieci anni fa in concorso alla 64a Mostra del Cinema di Venezia, e che arriva in sala a distanza di tempo grazie all'impegno de Lo Scrittoio.Il film con protagonista Martin Freeman, è un dramma ironico in costume sul pittore Rembrandt e suo più celebre dipinto, La Ronda di notte, che gli procurò fama e rovina al tempo stesso, e Greenaway definisce così la sua scelta di metterlo in scena: “”.Prevendita per gli spettacoli a partire da Giovedì 4 Maggio alle 17.30 presso la cassa del cinema (Vicolo Scaramucci 2).Massimo due biglietti previa esibizione di tesseradel Cineclub per ciascun biglietto. Biglietto unico 6 € - Abbonamenti non validi in occasione dell'evento.Info su www.arsenalecinema.it e www.facebook.com/arsenalecinema