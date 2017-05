Sciolè pubblicato in Messico

Una scena de "Il Re è Pazzo"



03/05/2017, 13:50

Il testo teatrale "" scritto dal registaè stato pubblicato in Messico all’interno del volume "" pubblicato dalla Secretaría de Cultura de Jalisco. Il libro, edito da Samuel Gómez Luna Cortés nella collana “”, contiene la versione italiana e la traduzione spagnola dei monologhi di 16 autori italiani che hanno risposto all’invito dell’attore e produttore messicano Luis Miguel López, Questo volume nasce dall’idea di uno scambio di conferenze, pubblicazioni e spettacoli tra il CENDIC (Centro Nazionale Drammaturgia Italiana Contemporanea) e l’Istituto di Ricerche Estetiche dell’Università di Guadalajara.", scritto nel 1999, è uno dei primi testi di Teatro Ateo portati in scena da Sciolè. L’opera ha debuttato nel 2000 a Benevento all’interno di "" per poi partecipare ad altri eventi tra cui: 6° Incontro Nazionale Dei Teatri Invisibili (2000), Il Teatro Che Non C’è – Gli Invisibili a Roma (Teatro Furio Camillo, Roma, 2001) , Blackgull Theatre (Roma, 2001), Zoom-Progetto Speciale Mirando Babele (Pianoterra, Rimini, 2002).Di recente l’artista è stato ospite dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila che gli ha dedicato un seminario dal titolo “” condotto dai proff. Marcello Gallucci e Carlo Nannicola.