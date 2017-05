Taormina Film Festival: la parola ai direttori artistici

03/05/2017, 12:34

“Ringraziamo Lino Chiechio e gli amici di Videobank – dichiarano Silvia Bizio e Gianvito Casadonte - per la fiducia che ci ha accordato nominandoci direttori artistici del Taormina Film Festival e comprendiamo la delusione - che è anche nostra - nel non portare a compimento il programma che abbiamo costruito. Sentiamo la necessità di raccontare il nostro punto di vista e i successi che avevamo conseguito per Taormina. E' vero che erano stati confermati ospiti come Russell Crowe in Presidenza della Giuria, Eleanor e Francis Ford Coppola, Pierce Brosnan, Tim Robbins, Tim Roth e Gloria Steinem, fra gli altri, e purtroppo proprio in questi giorni ci siamo visti costretti ad annullare la loro presenza a Taormina.È altresì vero che grazie all'amicizia e alla volontà di collaborazione di Andrea Romeo e il suo Biografilm Festival, una parte di questo programma e di ospiti verrà realizzato all'interno di Biografilm Festival di Bologna. Rimaniamo con la speranza che i problemi legali che hanno reso impossibile la realizzazione quest'anno del festival, nella cornice artistica che merita, non ne impediranno il prossimo anno di realizzarsi con tutta la sua importanza e prestigio”.