Tour nelle sale italiane per "La Guerra dei Cafoni"

03/05/2017, 11:03

Dopo la partecipazione in concorso al Bif&st e una prima settimana di presentazioni e distribuzione in Puglia, il film prodotto da Minimum fax media, diretto da Lorenzo Conte e Davide Barletti e tratto dal romanzo di Carlo D’Amicis (minimum fax 2008) arriva nelle sale italiane da domani, giovedě 4 Maggio preceduto da una serie di presentazioni in giro per l’Italia introdotte dai registi e dallo scrittore e co/sceneggiatore.3 maggio ore 20.00: Torino - Cinema Fratelli Marx - (corso Belgio 53)con Daniele di Gennaro (editore e produttore), Nicola Lagioia e Carlo D’Amicis (scrittori)Alla presenza dei due registi Lorenzo Conte e Davide Barletti, Carlo D’Amicis e Daniele Di Gennaro, invece:4 maggio ore 18.00: Roma - Cinema Madison (via G. Chiabrera, 121)4 maggio ore 20.00: Roma - Cinema Fiamma (via L. Bissolati, 43)5 maggio ore 21.00 Bologna - Cinema Teatro Galliera - (via Matteotti, 27)6 maggio ore 21.00 Milano - Cinema Beltrade - (via N. Oxilia, 10)10 maggio ore 21.00 Napoli - Cinema Ambasciatori Hart (via F. Crispi, 33)