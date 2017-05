CANNES 70 - Tutto pronto sulla Croisette

03/05/2017, 08:13

Augusto Orsi



Ilè “l'evento” che apre la stagione cinematografica con 10 intense giornate di cinema. Film, ospiti internazionali, “red carpet” seducono chi non può fare a meno di sentire la magia del grande schermo. Il Festival di Cannes 2017 è un'edizione speciale, perché la kermesse francese che ogni anno termina con la consegna dell'ambita Palma d'oro,La 70esima edizione del Festival ci regalerà grandi emozioni con splendidi film, anteprime internazionali, prime mondiali e tanto altro. Tra le diverse sezioni della Selezione Ufficiale, il concorso è la più prestigiosa. Da qua uscirà il film, al quale il 28 maggio la Giuria presieduta dal celebre cineasta spagnoloassegnerà la Palme d’Or. Tra i 18 titoli in competizione spiccano le nuove opere di(che con i suoi due film precedenti,nel 2009 enel 2012, si è aggiudicato una doppia Palma d’oro),che può vantarsi unicamente di un Leone d’Oro a Venezia,di cui ricordiamo il pluripremiatocon(Orso d’oro a Berlino nel 2004) con. La Francia spera di vincere la Palma d’Oro nell’edizione del 70° presentando quattro lungometraggi:di François Ozon,di Michel Hazanavicius,didiQuest’anno l’Italia è invece assente dal Concorso, ma ha due lungometraggi,di Franco Castellitto edella giovane regista Annarita Zambrano, in un Certain Regard, sezione minore del Concorso, che talvolta con le sue scelte più mirate e libere da vincoli tradizionali ne insedia l’importanza per quel che riguarda la popolarità.Il 17 maggio i festivalieri potranno vederedi. Un lungometraggio che parla di cinema, il protagonista è infatti un regista che sta per iniziare a girare un nuovo lavoro ma la cui vita subisce un forte scossone perché un vecchio amore torna a farsi vivo. Si tratta curiosamente di un film in bianco e nero. La passata edizione era stato scelto, apprezzato dai critici, conche vedeva nel cast Kristen Stewart attrice giovane molto quotata internazionalmente.Le serie tv al Festival sono una delle grandi novità della 70esima edizione. Durante la conferenza stampa in cui gli organizzatori hanno annunciato il programma, oltre alla comprensibile attesa per conoscere i film che vedremo alla kermesse, l'entusiasmo si è acceso alla conferma della presenza di David Lynch e del suo. Ma la Terza stagione di Twin Peaks non è l'unica serie tv che vedremo al Festival, anche, unica regista donna che ha vinto la Palma d’Oro, torna sulla Croisette per presentare,con Nicole Kidman.Nell’edizione del 70° parte del glamour del Festival è di marca italiana.è la splendida icona del manifesto ufficiale della 70° edizione eè la maîtresse des Cérémonies, ovvero madrina della 70esima edizione del Festival.