I vincitori della sesta edizione del VideoMaker Film Festival

03/05/2017, 08:52

” di Bartosz Kruhlik (Polonia)Motivazione: Per l’intensità della storia e la precisione della sceneggiatura, il rigore della messa in scena, la bravura degli attori, la qualità della fotografia. L’opera grazie ad un dispositivo drammaturgico mai forzato o strumentale ma sempre credibile e sincero, riesce fino alla fine a coinvolgere lo spettatore in un crescente vortice emozionale.” di Ali Asgari e Farnoosh Samadi (Iran/Italia)Motivazione: Un racconto che affronta un tema delicato come la malattia. La storia è raccontata attraverso gli occhi di una giovane ragazza curda, una bambina che diventa grande attraverso il suo dramma familiare. É un film sulla cura che si racconta nei silenzio.” di Fabrizio Nardocci dell’Istituto “Frezzotti – Corradini” (Latina).Motivazione: Nella nostra società e nella collettività – si legge nelle motivazioni – esistono episodi continui di violenza celati sotto una spessa e pesante coperta di silenzio. Il bullismo è uno di questi. Il cortometraggio ci invita a rompere questo silenzio, a radunare in noi la consapevolezza che il bullismo è un fenomeno che ha generato nel tempo fin troppe vittime e che solo denunciando tale sopruso, solo gridando al mondo le proprie stupende imperfezioni, si potrà arrivare a una soluzione del problema.” di Ali Asgari e Farnoosh Samadi (Iran/Italia)