Il cast di "Una Gita a Roma" al Cinema Madison di Roma

02/05/2017, 18:01

Giovedi 4 maggio 2017 alle ore 20.30 al Cinema Madison di Roma la regista Karin Proia ed alcuni attori del cast presenteranno il film "" con un saluto al pubblico in sala in occasione dell' uscita del film.Francesco, 9 anni e una grande passione per l’arte, e la sua sorellina Maria, 5 anni, da una cittadina di Provincia arrivano a Roma in gita con la mamma, per visitare uno dei luoghi artistici più stupefacenti del mondo. Quando per un problema familiare sono costretti a tornare a casa prima del tempo, il bambino decide di scappare alla madre e la sorellina lo segue. Da lì ha inizio un’avventura a tratti affascinante e ad altri molto meno, lungo un tragitto che rivela loro una grande metropoli col suo universo di personaggi, luoghi sconosciuti e situazioni inattese.