VENEZIA 74 - Aperta la call per il Biennale College – Cinema International

02/05/2017, 13:51

La Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta annuncia la Call di Biennale College – Cinema International, che inizia oggi, martedì 2 maggio 2017, con il lancio sul sito www.labiennale.org (Call aperta fino al 1° luglio 2017).Biennale College – Cinema, giunto alla 6a edizione (2017-2018), arricchisce la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con un laboratorio di alta formazione, ricerca e sperimentazione aperto a un massimo di 12 team di registi e produttori emergenti di tutto il mondo. Lo scopo è lo sviluppo e la produzione di fino a 3 lungometraggi a micro-budget (per una cifra non superiore a 150mila euro), che saranno presentati alla Mostra di Venezia.Biennale College è un’attività strategica che opera anche nei Settori Danza, Musica e Teatro della Biennale di Venezia, e che vuole promuovere i talenti offrendo loro di operare a contatto di maestri per la messa a punto di “creazioni”.Alla Call di Biennale College - Cinema International possono partecipare team composti da registi alla loro opera prima o seconda, associati a produttori che abbiano realizzato almeno tre audiovisivi, o un lungometraggio di finzione, o un documentario, distribuiti e/o presentati ai Festival.Saranno selezionati nove progetti a microbudget, invitati a partecipare a un workshop di sviluppo, tra il 7 e il 16 ottobre 2017 a Venezia, unitamente ai tre progetti selezionati dal nuovo bando italiano (Biennale College – Cinema Italia).Fra questi dodici progetti saranno poi selezionati i tre (di cui uno della sezione Italia) che accederanno al sostegno della Biennale per la copertura del costo di produzione (che dovrà comunque essere al massimo di 150.000 euro).I tre lungometraggi così realizzati saranno presentati alla 75. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2018. È prevista anche la proiezione on-line nella Sala Web, la sala virtuale che affianca le sale tradizionali delle proiezioni al Lido della Mostra.Il testo ufficiale e completo di Biennale College – Cinema International è consultabile da oggi 2 maggio 2017 al seguente indirizzo: www.labiennale.org/it/cinema/collegecinema/ Il progetto Biennale College – Cinema, che è alla sua 6a edizione, riceve il sostegno del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione Generale Cinema, si avvale della collaborazione accademica di IFP New York, del TorinoFilmLab, nonché della collaborazione del Busan International Film Festival. Direttore è Alberto Barbera, Head of Programme Savina Neirotti.Il progetto Biennale College – Cinema per l’edizione 2017, che si amplia alla Realtà virtuale, ottiene un importante finanziamento dal Programma MEDIA – Europa Creativa della Commissione Europa – Direzione Generale Connect. Le attività formative dell’edizione 2017 – 2018 verranno sostenute dal contributo MEDIA. Tale contributo si aggiunge al sostegno che il Programma MEDIA ha dato allo sviluppo del Mercato e del Venice Production Bridge.