"Triokala" a La Compagnia di Firenze

02/05/2017, 13:44

Sarà proiettato in anteprima toscana, mercoledì 3 maggio 2017 (ore 21.00), al cinema La Compagnia di Firenze, "", il documentario di Leandro Picarella.Ad ispirare il film, un angolo dell'estremo sud della Sicilia, Caltabellotta, cittadella arroccata sulle rovine dell'antica città greca di Triocala (tre cose belle), luogo che deve il suo nome ai tre doni ricevuti da Madre Natura: la fertilità delle sue campagne; l'abbondanza delle sue acque; la posizione geografica in cima ad una montagna, spesso avvolta dalla nebbia che la rende luogo inespugnabile e protetto da ogni male." restituisce sul grande schermo un paesaggio incantato e immoto, i suoi silenzi, che corrispondono al paesaggio interiore degli abitanti di un mondo intriso di magia, religione e superstizione.Un film a metà tra realtà e finzione, in cui alle riprese di tipo documentaristico si alternano quelle ideate dal regista, che propone una 'riflessione visiva' sulla vita e sul suo mistero dell'impalpabile, con l’intento di realizzare un film in cui la religiosità e la spiritualità del luogo fa da contorno alla storia umana.Il film, esordio alla regia dei Leandro Picarella, ha ottenuto la Menzione Speciale a Visions du Réel, festival internazionale del cinema di Nyon, sezione Regard Neuf; è stato presentato al Filmmaker Festival di Milano, dove ha vinto il premio Movie People; al IsReal, Festival del Cinema del Reale di Nuoro, dove si è aggiudicato il premio della Giuria Giovani.Alla proiezione, a presentare il film, interverrà insieme al regista Andrej Andreevich Tarkowskij (presidente dell'Andrej Tarkowskij International Institute).