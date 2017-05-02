I finalisti di Corto Nanni 2017

Questi i cortometraggi finalisti della terza edizione di Corto Nanni
, in programma a Piombino (LI) dal 19 al 21 maggio 2017:
- RABIE CHETWY di MOHAMED KAMEL
- BUONA GIORNATA di ALFIO IMPANATO
- CONTANDO LE FORMICHE di GIULIANO CREMASCO
- EGO di LORENZA INDOVINA
- ENNUIT di AMEDEO BERTA
- HOW TO SAVE YOUR DARLING di LEOPOLDO CAGGIANO
- IL DUELLO di RICCARDO CAPANNINI
- LOST FACE di SEAN MEEHAN
- MARIA FRANCESCO di AFRO DE FALCO
- NAUSICAA di ALESSANDRO MELCHIONDA
- NOSZTALGIA di WAYNER TRISTAO
- ORBIS di ANGEL FERNANDEZ-CUEVAS
- PIEL SUAVE OJOS VIOLENTOS – 2 di MARC NADAL
- EVVIVA L’ARTE di PAWEL CICHONSCKI
- JIGGING di RAMON DE LOS SANTOS
Simone Pinchiorri
02/05/2017, 13:39