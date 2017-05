"Roma Termini" a Torino per Visioni Condivise

02/05/2017, 11:43

La stagione primaverile della rassegna “”, organizzata da Luoghi Comuni Porta Palazzo e Associazione Museo Nazionale del Cinema si concluderà giovedì 4 maggio alle 21 , con l’anteprima torinese del documentario "" di Bartolomeo Pampaloni (2014, 79'), interverranno l'autore ed Edoardo Peretti, che animeranno il consueto dibattito di fine serata. L’evento è parte deled è in collaborazione con Switch on Future.La serata sarà anticipata dalla presentazione della mostra fotografica “Doppia Unicità”, ospitata negli spazi comuni della Residenza dal 3 al 31 maggio. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.Roma Termini, stazione centrale di Roma, principale stazione d’Italia: 480.000 passeggeri in transito ogni giorno. Tra tutta questa gente, nascosto in mezzo alla folla, vive un gruppo di uomini e donne per i quali la stazione non è un punto di passaggio, ma un luogo di vita. Roma Termini diventa allora un’immensa anonima abitazione, una città nella città che ospita queste persone e le aiuta a trovare un modo per sopravvivere senza niente. Quattro uomini, quattro storie di persone in caduta libera, che, giorno dopo giorno, si ritrovano sempre più ai margini della società. Svanire lentamente, diventare invisibili: non più Stefano, Angelo, Tonino, Gianluca, ma solo un altro, anonimo, clochard.Bartolomeo Pampaloni ricerca da anni nel territorio delle immagini. Fotografo e regista di cortometraggi e documentari, si forma come regista a Parigi. Rientrato in Italia, frequenta il corso di Regia al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e lavora come assistente di Paolo Virzì. Attualmente vive a Parigi, dove ha montato il suo primo lungometraggio documentario, Roma Termini, menzione speciale della giuria al Festival del Cinema di Roma 2014 e selezionato al Raindance Film Festival 2015.