"Sognando Gianni Morandi" per lanciare Lavori in Corto 2017

presso il Cinema Massimo di Torino l'Associazione Museo Nazionale del Cinema (AMNC) presenta la sesta edizione del bando del concorso cinematografico nazionale, rivolta a giovani registi interessati a esprimersi sui temi della disabilità e dell'inclusione sociale.In linea con lo spirito dell’edizione 2017 di LAVORI IN CORTO, sarà proiettato in anteprima regionale il filmdi Antonio Saracino realizzato dall'Associazione d'Idee di Bologna: un film sulla passione per l'artista Gianni Morandi da parte di un gruppo di ragazzi con la sindrome di Down impegnati in un percorso di accompagnamento verso l'autonomia e l'indipendenza e sul loro magico incontro con il cantante. Nel corso della serata, a ingresso libero, saranno mostrati i video realizzati durante il laboratorio curato dall'AMNC di Cinema Plurale 3.0 che ha raccontato attraverso tre piccoli documentari le storie delle persone seguite nell’ambito del progetto Homeless not dogless.Alla serata parteciperanno Rosanna De Sanctis, Presidente Associazione d’iDee, Mauro Sarti di Agenda, i protagonisti del film, Gianni Morandi, ospite speciale, Valentina D'Amelio, Direttrice artistica del concorso LAVORI IN CORTO, Vittorio Sclaverani, Presidente dell'AMNC, Roberto Galassi, Presidente della Cooperativa P.G. Frassati Onlus e Massimiliano Quirico, Direttore della rivista nazionale «Sicurezza e Lavoro».LAVORI IN CORTO è un concorso cinematografico nazionale per cortometraggi e documentari rivolto ad autori under 35 residenti sul territorio nazionale. ThisAbilità è il sottotitolo scelto per questa edizione: un gioco di parole per rappresentare la disabilità non in quanto limite, ma come possibilità di esplorare nuove vie e nuove abilità. LAVORI in CORTO invita i giovani autori a narrare percorsi di vita e di emancipazione, anche corali, valorizzarne le abilità creative, sociali, lavorative, sportive, evidenziando difficoltà e opportunità. Il progetto è sostenuto dalla Città di Torino Progetto Motore di Ricerca e, per questa edizione, il Primo Premio Armando Ceste di 1000 Euro verrà offerto dalla Cooperativa PG Frassati.; un altro premio da 1000 Euro, per il corto più web, verrà offerto da Rai Cinema Channel. Il bando rimarrà aperto fino al 31 luglio 2017. I film selezionati saranno proiettati durante un Festival che si svolgerà a ottobre presso gli spazi della rete delle Case del Quartiere di Torino e al Cinema Massimo per la premiazione finale il 23 ottobre.