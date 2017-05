Giovedì 4 maggio ANTONIO CATANIA inaugura la rassegna MOVIE TELLERS

02/05/2017, 09:39

Giovedì 4 maggio al Cinema Verdi di Candelo,, attore siciliano dalla lunga carriera con oltre 60 ruoli tra cinema e tv (Mediterraneo di Gabriele Salvatores, Pane e tulipani di Silvio Soldini, Belli di papà di Guido Chiesa e Boris – La Serie solo per citarne alcuni) e protagonista didi Stefano Di Polito, inaugurerà la rassegnadedicata al cinema piemontese, diffusa sull'intero territorio regionale curata dall'Associazione Piemonte Movie e promossa da Regione Piemonte, Film Commission Torino Piemonte, Fip Film Investimenti Piemonte, Museo Nazionale del Cinema, Torino Film Festival, in collaborazione con Agis-Anec Piemonte Valle d’Aosta, Associazione Stampa Subalpina, Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta e Coldiretti.MOVIE TELLERS - NARRAZIONI CINEMATOGRAFICHE propone fino al 31 maggio in 13 città della regione, una selezione di 12 lavori girati in Piemonte: 4 lungometraggi e 4 documentari recenti a “bassa distribuzione” che per loro natura sono arrivati in modo puntuale solo in alcune sale, e 4 cortometraggi che così approdano finalmente sul grande schermo.