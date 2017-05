Gli ospiti della IV edizione dell’OIFF TURIN CINEFEST

02/05/2017, 08:54

Il prossimo 4 maggio, presso ildi Torino (piazza Vittorio Veneto, 5), andrà in scena la 4 ª edizione di, organizzato e promosso dall’A.C.S.D. ArtInMovimento in collaborazione con l’associazione culturale SystemOut. La kermesse cinematografica, ideata e curata dal regista indipendente Mauro Russo Rouge, prenderà l’avvio alle 10.30, prevedendo 14 film, fra cui quattro lungometraggi.Accanto alle singole proiezioni, l’intensa giornata sarà arricchita dalla presenza di alcuni insigni personaggi.In primis, l’attrice, protagonista del pluripremiato documentario “” diretto da Simone Manetti, per la prima volta in una sala torinese e da pochissimo uscito nelle sale. Dopo la proiezione delle 18.50, ci sarà una tavola rotonda di circa trenta minuti curata da Giorgio Perno e moderata dal presidente di ArtInMovimento, Annunziato Gentiluomo, durante la quale Ughi parlerà della sua esperienza sul set, della sua vita e del rapporto col regista Manetti.Grande curiosità e molta attesa per il film “Journey to the mother”, vincitore della prima edizione del Filmmaker Day del 17 marzo scorso. Sarà presente in sala e pronto a rispondere ai quesiti del pubblico il regista russoL’ingresso al pubblico è gratuito ed è possibile prenotare il posto in sala al seguente url https://www.eventbrite.it/e/biglietti-oiff-turin-cinefest-the-other-festival-33280054539?aff=eac2 . Inoltre ciascuno è libero di poter fruire della kermesse come crede, selezionando i film di proprio interesse, senza nessun obbligo di rimanere per tutta la durata dell’evento.“Una giornata ricchissima di appuntamenti. Si correrà! Ma questo fattore non ci preoccupa affatto. Chi fa cinema indipendente è “costretto” a correre sempre e comunque. La corsa produce endorfina, no?”, afferma il direttore artistico Mauro Russo Rouge.“È tutto pronto, anche le targhe. Adesso abbiamo solo voglia di iniziare, portando con un imponente sussurro il nostro punto di vista sulla settima arte e dando visibilità ai prodotti di magnifica manifattura del cinema indipendente di tutto il mondo. Buono il richiamo sulla pagina Facebook. Buono il numero delle prenotazioni su Eventbrite. Noi ci siamo e in molti questo lo sanno. Siamo fiduciosi che la risposta del pubblico ci sarà”, aggiunge Annunziato Gentiluomo.