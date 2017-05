BOX OFFICE - "Guardiani della Galassia" e della Top10

01/05/2017, 14:19

Antonio Capellupo



E' di James Gunn e del suo "" il miglior risultato della scorsa settimana.Dal 24 al 30 aprile il film ha incassato € 3.738.837 grazie a 515.961 fan della serie tratta dai fumetti della Marvel.Seconda posizione in Top10 per "" di Tom McGrath con un totale di € 2.357.088 e 370.699 presenze in sala.Chiude il podio "" di Hugo G้lin, che ha totalizzato € 2.328.522 con 354.809 spettatori al seguito.Primo italiano in Top10 ่ invece "" di Gianni Amelio, in quinta posizione con € 1.012.580 e 159.789 accessi.Settimo posto per "" di Simone Godano che aggiunge altri € 377.747 al suo totale con 57.624 presenze.Un gradino pi๙ in basso rimane in classifica la commedia di Francesco Amato "", che porta a casa € 321.727 con 50.698 spettatori.Questa la Top10 completa secondo dati Cinetel:1 GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 2 - € 3.738.837 - 515.9612 BABY BOSS - € 2.357.088 - 370.6993 FAMIGLIA ALL'IMPROVVISO - € 2.328.522 - 354.8094 FAST & FURIOUS 8 - € 2.286.427 - 326.5785 LA TENEREZZA - € 1.012.580 - 159.7896 THE CIRCLE - € 800.876 - 119.3127 MOGLIE E MARITO - € 377.747 - 57.6248 LASCIATI ANDARE - € 321.727 - 50.6989 BOSTON - CACCIA ALL'UOMO - € 285.566 - 42.97110 THE BYE BYE MAN - € 248.351 - 34.953