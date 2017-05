Note di regia di "Lu Piscatori"

Italo Calvino, in "Lezioni Americane"Reputo particolarmente calzante questa citazione da Italo Calvino per raccontare la genesi del progetto, in quanto Lu Piscatori (traduzione dialettale de "Il Pescatore") nasce da un immagine, un ricordo che, per qualche motivo, risultava vivido nella mia mente. Volevo raccontare un rapporto padre-figlio, ma non avevo chiaro il come. Attraverso la collaborazione con Riccardo Galeazzi, il quale ha saputo tradurre in forma di racconto delle immagini che vivevano nella mia mente, il cortometraggio ha preso forma.